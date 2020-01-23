【彈劾特朗普】參議院大亂鬥　兩黨派系左右特朗普命運

美國參議院正式開始審理針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案。雖然共和黨掌控的參議院不太可能將特朗普定罪，但100名參議員有不同的政治處境，在決定審訊程序期間或者未必會完全根據所屬政黨路線投票。現時參議院五個「派系」的取態似乎有略有不同，有機會左右特朗普的命運。

阿拉斯加州參議員穆爾科斯基屬共和黨「異類」，表示有意聽取通烏門其他證人的口供。（美聯社）

共和黨三劍俠

緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）、阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）和猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）向來都是共和黨的「異類」。他們表態希望聽取通烏門其他證人的口供，尤其是前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）。不過似乎他們仍是極少數，暫時不會有其他共和黨同僚加入。

共和黨制度主義者

如果民主黨想爭取部份共和黨參議員支持傳召證人，最好的方法是向相信要保障參議院特權或者將近退休的參議員「埋手」，例如田納西州參議員亞歷山大（Lamar Alexander）、俄亥俄州參議員波特曼（Rob Portman）、密蘇里州參議員布蘭特（Roy Blunt）和賓西法尼亞州參議員圖米（Pat Toomey）。

克魯茲算得上是特朗普的「忠粉」，有份炮轟民主黨掀起「彈劾騙局」。（美聯社）

特朗普「忠粉」

格雷厄姆（Lindsey Graham）、布萊克本（Marsha Blackburn）、克魯茲（Ted Cruz）和霍利（Josh Hawley）等人均曾炮轟眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、民主黨眾議員和傳媒掀起「彈劾騙局」，也表明彈劾案不會導致特朗普下台。

西維珍尼亞州參議員曼欽屬民主黨溫和派成員。（美聯社）

民主黨溫和派

西維珍尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）和亞利桑那州參議員西內馬（Kyrsten Sinema）均屬黨內的溫和派。其中阿拉巴馬州參議員鍾斯（Doug Jones）更是「危險人物」，雖然表示希望聽取證人口供，但同時希望特朗普「得到公平審訊」。

認定特朗普有罪的民主黨人

大部份民主黨參議員已經認定特朗普有罪，不過仍希望傳召更多證人和文件。所以他們大力支持參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）傳召證人的動議，亦會向特朗普的辯護團隊提出尖銳的問題，也會利用彈劾案力爭於未來的大選重奪參議院。