【武漢肺炎】新加坡確診首宗病例　武漢男曾入住聖淘沙渡假酒店

新加坡衛生部1月23日宣布確診首宗新型冠狀病毒病例。66歲男患者居於武漢，與九名同行旅客20日抵達新加坡，曾入住香格里拉聖淘沙渡假酒店。衛生部指，目前仍有另一名中國武漢女子於初步測試中對病毒呈陽性反應。

武漢肺炎疫情擴散，部份機場加強檢疫。（美聯社）

衛生部表示，男患者乘坐中國南方航空編號CZ351航班前往新加坡，當時已經出現喉嚨痛，但並無發燒，翌日開始發燒和咳嗽。之後於22日求醫，發現患有肺炎，上報為新型冠狀病毒疑似病例，最終於23日下午6時確診。患者目前於新加坡中央醫院（Singapore General Hospital）接受隔離，情況穩定。

患者的37歲兒子也懷疑染病，目前留院，同行家人將接受隔離兩周。不過暫時無證據顯示病毒已經在新加坡擴散。當局已經開始追蹤與患者乘坐同一班客機的大約30名乘客。

新加坡目前有28宗疑似個案，年齡介乎1至78歲，當中7宗已經證實並無受感染。衛生部傳染病主管表示，將採取一切措施阻止病毒傳播，但估計將會有更多的確診個案。

正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的總理李顯龍表示，新加坡比起2003年爆發沙士時準備得更好，強調公眾毋須恐慌。