全球最大雙引擎客機波音777X首次試飛成功

美國飛機製造商波音公司（Boeing）1月25日在西雅圖（Seattle）完成全球最大雙引擎客機777X首次試飛，令公司在兩次737 MAX致命墜機意外後暫時鬆一口氣。777X將代表波音與空中巴士（Airbus）的A350-1000競爭。

波音777X在1月25日於西雅圖完成首次試飛。波音的員工及其家屬在飛機降落後歡呼。（AP）

路透社25日報道，777X是比波音暢銷機型777 mini-jumbo更大、更高效能的機型。777X在美國西岸時間上午10時09分起飛，下午2時降落。這次測試前有兩次試飛，但都因風大而取消。

報道引述波音職員指，試飛後還有幾個月的測試和認證，之後才會於2021年交給阿聯酋航空（Emirates Airlines）投入服務，時間比預定的遲一年，是因為在研發過程中遇到一些困難。

777X是波音計劃推出的兩款機型中較大的一款。它正式官方名稱為777-9，不過其研發代號777X更廣為人知。

這款新機的特點是可折疊翼尖，能讓機翼符合舊機型的停泊空間。777X另一特色是配備全球最大商用引擎。這個引擎寬得足以容下737 MAX機身。

阿聯酋航空、漢莎航空（Lufthansa）、國泰航空（Cathay Pacific）、新加坡航空（Singapore Airlines）、卡塔爾航空（Qatar Airways）等主要航空公司已向波音下訂約340架777X。