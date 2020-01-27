【武漢肺炎・各地疫情】柬埔寨出現第一個確診個案

全球各地出現多宗由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」個案，最新1月27日韓國確診1宗病例，26日在美國新增多兩宗病例，至今共確診5宗。同日較早前，加拿大出現首宗懷疑確診個案，日本、泰國、馬來西亞及新加坡等亦出現新的確診個案。 本文將持續更新各地疫情消息。

柬埔寨：確診第一宗病例

柬埔寨衛生官員1月27日宣布，柬埔寨確診第一宗武漢肺炎病例。

澳洲：新增1宗初步確診病例

澳洲1月27日再出現新型冠狀病毒感染病例，患者經初步病毒測試後，對新型冠狀病毒呈陽性反應。若最終確定，將是該國第5宗確診個案。

澳洲傳媒引述聯邦政府醫療總監墨菲（Brendan Murphy）指，一名在悉尼的21歲中國女學生經初步病毒測試後，對新型冠狀病毒呈陽性反應，最終測試結果在28日公布。據報她在中國武漢封城前，乘搭尾班機從武漢飛抵悉尼。

新南威爾斯省（New South Wales）衞生部門認為，患者很可能感染新型冠狀病毒，她正處於隔離觀察階段。當局正追查曾經與她接觸的人士。

澳洲1月25日下午宣布，在新南威爾斯省出現3宗確診個案，令全國整體個案增至4宗。

韓國：確診個案新增至4宗

韓國疾病管理本部27日消息指，一名到過中國武漢後、在20日入境的55歲韓國男子被確診感染新型冠狀病毒，為當地出現的第四宗新型肺炎病例。

患者回國後21日出現感冒症狀而求診，25日出現發燒、肌肉酸痛等症狀而再度求診，並被列為觀察對象，26日在衛生站確診肺炎後被列為新型肺炎疑似病例，直至27日被確診染病，目前需要隔離。

韓國確診第三宗新型冠狀病毒感染病例。一名來自中國武漢的54歲韓國男子1月26日被證實感染新型冠狀病毒。

患者為中國武漢市居民，當天出現病徵後，在京畿道一所醫院接受隔離。

美國參議院1月24日在國會山莊（Capitol Hill）就新型冠狀病毒肺炎疫情召開閉門通報會。圖為參議員沙利文（Dan Sullivan）抵達德克森參議院辦公大樓時接受記者採訪。（Getty）

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美國：確診病例增至5宗

美國1月26日一連確診兩宗新型冠狀病毒感染病例，至今總數增至5宗。

疾病控制和預防中心表示，新增兩宗確診病例分別來自美國加州洛杉磯縣（Los Angeles County）及亞利桑那州馬里科帕縣（Maricopa County），兩名患者均曾到過中國湖北武漢，目前正在醫院接受隔離治療。

26日較早前，美國加州橙縣衛生保健局（Orange County Health Care Agency）在同日公布該國第三宗武漢肺炎確診個案，患者來自加州橙縣。根據當局發布的新聞稿，病人來自中國武漢，現時在醫院接受隔離，情況良好。

日本出現確診個案，海關加強對入境旅客檢查。圖為1月23日成田機場一名檢疫職員舉起告示板，呼籲通過體溫探測器的旅客配合他們的要求。（AP）

日本：新增一宗 累計第四宗確診個案

日本厚生勞動省26日公布該國出現第四宗確診個案，一名居住在武漢的40多歲男子22日往日本旅行，之後出現發燒癥狀。他前往愛知縣的醫院就醫。他在26日確診感染新型冠狀病毒肺炎。這是日本第四宗確診個案。

圖為1月25日設於泰國曼谷的素瓦那普國際機場內，一張呼籲旅客注意個人衛生的宣傳海報（Reuters）

泰國：確診8宗病例

在眾多國家或地區中出現最多確診個案的泰國，來到26日確診增至第8宗。泰國衞生官員26日與負責運輸及旅遊的官員進行緊急會議。

該國已確診病例中，除1人為泰國籍、其餘7人為中國國籍。泰國籍病人是新年期間從武漢旅遊返回泰確診的。目前5人已治癒出院，3人正在醫院接受隔離治療。當地暫時未有人傳人個案。

加拿大25日錄得該國第一宗「推定」的武漢肺炎病例。圖為1月25日多倫多皮爾遜國際機場內的情況，抵埗旅客及機組人員都有配戴口罩。（AP）

葡萄牙：首宗疑似病例

葡萄牙國家衛生部指出，該國出現第一宗新型冠狀病毒疑似病例。當地媒體報道，該名患者為一名成年男子，1月25日由武漢抵達葡萄牙，正在里斯本（Lisbon）一所醫院接受治療及隔離，目前情況穩定。

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加拿大：首宗懷疑確診個案

加拿大政府1月25日發表聲明指，當地出現第一宗「推定」的新型冠狀病毒確診病例，患者到過中國武漢，返回加拿大後感不適，正在醫院接受隔離治療，情況穩定。

患者是一名50多歲的男子，22日自中國廣州飛抵加拿大多倫多，23日送入當地醫院隔離治療。他初步測試呈陽性反應，現正等待第二次結果。

安大略省衛生官員表示，患者飛抵多倫多機場後，乘坐私人交通工具返回住所。他的家人及與他有密切接觸的朋友已在自我隔離，有待當局進一步觀察情況。惟政府拒絕透露相關人數。

圖為1月24日工作人員在韓國首爾水西站清潔欄杆，加強預防病毒傳播。（AP）

新加坡：確診第4宗病例

新加坡1月26日凌晨公布，當地確診第4宗境外輸入的新型冠狀病毒病例。

當地衞生部發表聲明指出，患者是一名36歲中國武漢男子，22日與家人抵達新加坡，目前在盛港綜合醫院（Sengkang General Hospital）接受隔離治療，情況穩定。

《新海峽時報》報道，患者在航機上沒有症狀，23日開始咳嗽，翌日到醫院求診，被列為可疑病例，即時被隔離，25日晚上確診感染病毒。

患者入院前住在聖淘沙鄉村酒店（Village Hotel Sentosa），衞生部正在追查他的密切接觸者。

新加坡1月24日確診多兩宗感染新型冠狀病毒的個案，當天確診病例增至三宗。

新加坡在樟宜機場加強篩查入境旅客，圖為1月22日置於機場內的體溫探測器。來自中國廣州的旅客正要走過此處。（Reuters）

馬來西亞：新增第4宗確診病例

馬來西亞1月25日晚上宣布出現第4宗2019新型冠狀病毒確診病例，數小時前當局才宣布，境內錄得首三宗相關病毒個案。確診的4人都是來自中國武漢的旅客。

馬來西亞衞生總監努爾‧希沙姆（Noor Hisham Abdullah）表示，最新發現的確診病例是來自武漢的一名40歲男子，他是22日從新加坡乘搭巴士抵達南部柔佛州（Johor）的旅行團成員之一。患者23日因發燒在柔佛州一家醫院求診。

努爾‧希沙姆在聲明中說：「他目前出現發燒和咳嗽症狀，但情況穩定。」馬來西亞衛生部危機預案與應對中心（Crisis Preparedness and Response Centre）檢驗證實，此男子感染新型冠狀病毒。

圖為1月21日馬來西亞吉隆坡國際機場體温篩查站的職員在當值。負責健康檢疫的職員在等待旅客行過體温篩查站。（Reuters）

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