【武漢肺炎】世衛未定性突發公共衛生事件　背後有何利弊？

世界衛生組織（World Health Organization）1月23日宣布，新型冠狀病毒疫情不構成國際關注突發公共衛生事件。其實世衛歷來只是曾經五次宣布定性為突發公共衛生事件，雖然做法有利加強防疫，但有機會打擊貿易和旅遊。

2003年爆發非典型肺炎（俗稱沙士，SARS）後，世衛在2005年修訂《國際衛生條例》，加強國際突發公共衛生事件應變能力。《國際衛生條例》突發事件委員會開會後，將向世衛秘書長提出建議，再由秘書長作出最終決定。

世衛組織過去曾五次宣布國際關注突發公共衛生事件，包括2009年的甲型流感病毒（H1N1）、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年至2016的塞卡病毒（Zika）和2019年剛果民主共和國北基伍省（North Kivu）的伊波拉病毒。

德國之聲（DW）報道，世衛組織宣布國際關注突發公共衛生事件後，將有利獲得更多關注，促使各國加強公共衛生措施和提供更多資源防疫，減少擴散。同時也可能伴隨貿易和旅遊相關建議，例如在機場監測旅客狀況等，但世衛通常避免提出貿易限制。

英國科學媒介中心引述利物浦大學（University of Liverpool）的新興傳染病健康保護研究單位主任所羅門（Tom Solomon）說，定性國際關注公共衛生緊急事件可以提高國際支援層級，加強外交工作和安全，並釋出更多財務資源，支持受影響地區的因應團隊。不過，如果不適當定性會無謂衝擊貿易和旅遊，同時意味國家無能力自行控制疫病。