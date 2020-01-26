【武漢肺炎】馬來西亞首相稱暫不禁止中國遊客入境

馬來西亞錄得4宗武漢肺炎確診個案後，國內有人建議政府禁止中國遊客入境，不過馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）26日稱中國遊客太多，不可能將他們全部隔離。此外他表示，武漢「封城」已展示中國控制疫情的決心。

馬來西亞總理馬哈蒂爾26日稱暫不禁止中國遊客入境，亦不仿效菲律賓予以遣返的做法。圖為1月26日鏡頭下的馬來西亞吉隆坡國際機場，戴上口罩的乘客在等待上登機。（Reuters）

馬來西亞《星報》（The Star）26日引述馬哈迪出席在雪蘭莪州（Selangor）巴生市（Klang town）舉行的農曆新年活動後的訪問內容，他說：「來自中國的遊客（有時）多達200萬人，要把他們安頓在哪兒？在牛棚嗎？不要跟我說我們將去到這個程度。」

他說：「任何人出現輕微冠狀病毒感染徵狀的人，會立刻被隔離。你可以將他們送回中國，但在送他們回去的過程中，他將會接觸到其他人。較好的做法是將他們隔離至（確認）他們沒有出現徵狀，然後我們便能將他們送會去。」

馬哈蒂爾同日被問及在哪個階段該國會仿效菲律賓，將中國旅客遣返。《星報》引述他說：「這一刻我們不能預測。很多國家都面對這問題。我們將要評估甚麼時候是危急的階段，但此時仍未危急到我們須停止旅遊。」

他評論菲律賓的做法時說，馬來西亞很難辨認所有來自武漢的旅客：「他們是到處走的，但中國政府正在做的，是將武漢人隔離了。他們將那些人隔離了，這是激烈的行動，以及展示他們決心控制疫情。」

圖為1月21日馬來西亞吉隆坡國際機場體温篩查站的職員在當值。負責健康檢疫的職員在等待旅客行過體温篩查站。（Reuters）

旅遊副部長：未來或禁「封城名單」華客入境

旅遊、藝術與文化部副部長莫哈末峇迪亞（Muhammad Bakhtiar Wan Chik）表示，政府暫時不會禁止中國遊客入境，但若情況繼續惡化，未來可能禁止「封城名單」的中國民眾入境。

他說政府不排除安排包機接載撤離中國的馬來西亞公民。但這仍需政府做出最後決定。他說：「我們還在等待進一步指示，但航空公司願意配合。」

他指馬航，馬印航空和亞航等原則上已同意與中國駐馬大使館合作，一旦馬來西亞宣布撤僑，該等公司司都將全力配合。