【武漢肺炎】台灣出現第4宗確診病例　五旬女子月中曾到武漢

武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情急速擴散，台灣今日（26日）新增一宗確診個案，台灣累計共有四宗確診個案。

台灣疾管署副署長莊人祥今日（26日）解釋台灣第4宗確診個案的詳情。（中央社）

疾管署副署長莊人祥表示，第四宗確診個案的患者是台灣北部一名50多歲女性，13日到15日曾到武漢，未前往華南海鮮市場，16日到25日跟中國大陸當地旅行團前往歐洲旅遊，25日從廣州搭機返回台灣。

莊人祥稱，患者22日起有咳嗽徵狀，25日咳嗽加劇，但沒發燒，只有輕微肺炎狀況。患者從廣州回台的班機上除吃飯外，全程都有戴口罩，而機上旅客不多。患者有更改座位，座位前、後人不多，患者在入境台灣後主動告知機場檢疫人員，隨即送到醫院負壓隔離病房治療，經檢驗後確診，生命徵象穩定。

莊人祥指，目前僅知13名機組人員是密切接觸者，須隔離追蹤，附近旅客名單、人數還要調查。確診個案將再通報世界衛生組織（WHO），也會告知大陸，由大陸追蹤其餘相關接觸者。

高雄市立民生醫院急診室26日對入院民眾量測體溫。（中央社）

台灣方面統計，截至26日下午4時，台灣新增67宗嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，截至目前累計通報350宗個案，含4名確診、147名排除及41名初驗陰性，其餘仍待檢驗。

目前台灣對中國大陸旅遊疫情建議第三級警告（Warning）區域已由武漢市擴大為湖北省，其他各省市提升到第二級警示（Alert）。

（中央社）