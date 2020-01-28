【武漢肺炎】世衛改口：中國疫情對全球構成高風險

世界衛生組織（WHO）1月26日表示，在中國武漢爆發的致命性病毒，對全球構成了「高風險」，並承認組織此前指風險「中等」的說法不正確。

武漢肺炎傳染性極強，醫護人員身穿厚重的防護服工作。（AP）

世衛組織在1月26日深夜發布的新型冠狀病毒疫情報告中指出：「中國面對的疫情風險非常高，而在區域與全球的風險水平屬高。」

世衛組織在報告中又表示，組織於1月23日、24日及25日發布的報告中稱疫情風險「中等」是不正確的。

媒體要求世衛組織對此做進一步說明，世衛組織發言人沙伊布（Fadela Chaib）僅表示那是「用詞上的錯誤」。

惟世衞指出，更正風險評估，不等於將武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件。

據聯合國網站1月27日顯示，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）與該組織西太平洋區域主任葛西健27日抵達中國北京，與中國政府當局及衛生專家討論新型冠狀病毒疫情。

譚德塞表示，他希望能夠了解疫情的最新進展，並加強與中國的合作，以繼續為此次疫情提供支持和防護。

世衛組織強調，如果齊心協力，我們就有機會戰勝病毒。

世衛組織在1月23日和24日就新型冠狀病毒疫情在日內瓦召集緊急委員會會議。委員會在會議結束時發表的聲明表示，這一疫情「毫無疑問在中國是一個緊急情況，它尚未成為、但有可能成為全球性的衛生緊急情況。」

委員會決定在10天內或更早，再次討論新型冠狀病毒疫情是否構成「國際關注的突發公共衛生事件」。