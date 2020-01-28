特朗普與以色列總理28日公布中東和平計劃　巴勒斯坦表明反對

美國總統特朗普（Donald Trump）1月28日會宣布中東和平計劃，以推動以色列與巴勒斯坦解決兩國衝突。特朗普27日在白宮說，這是巴勒斯坦人應該想要的，但他拒絕說明他們會如何得益。

美國總統特朗普（右）1月27日先後在白宮會見以色列總理內塔尼亞胡（左）及以色列反對黨藍白黨領袖甘茨。特朗普28日會與內塔尼亞胡一同宣布中東和平計劃。（AP）

特朗普27日在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）時表示，他的計劃「對所有人都很有意義」。特朗普說：「他們（巴勒斯坦人）最初可能不想要，但我想他們最後會想要的……這計劃對他們非常好。事實上，對他們太好了。」

特朗普28日會在白宮與內塔尼亞胡發表聯合聲明，概述中東和平計劃。巴勒斯坦領袖表示，並未獲邀到華盛頓參加特朗普和平藍圖的發表會。他們亦表示，沒有巴人參與的計劃，不可能會成功。

路透社1月27日報道，巴勒斯坦人擔心計劃會導致他們在約旦河西岸（West Bank）、加沙走廊（Gaza Strip）和東耶路撒冷（East Jerusalem）獨立建國的希望破滅，這些都是以色列在1967年中東戰爭時奪取的土地。