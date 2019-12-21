國際刑事法院調查以巴戰爭罪行　以色列美國反對

國際刑事法院（ICC）首席檢察官本蘇達（Fatou Bensouda）12月20日宣布，將全面調查在巴勒斯坦地區發生的戰爭罪行，意味有可能起訴以色列人或巴勒斯坦人。巴勒斯坦表示歡迎，但以色列及美國方面均反對。

本蘇達表示，國際刑事法院在2015年時展開的初步調查，已獲得足夠的資訊去展開正式調查。該初步調查檢視2014年在加沙地區發生的戰事，當時巴勒斯坦方面有2251人喪生，多數是平民，以色列方面則有74人死亡，大多是軍人。

本蘇達稱，擬調查在約旦河西岸、加沙地區出現的戰爭罪行，並且已向法庭提出請求，以釐清她可調查的司法管轄範圍。

美國國務卿蓬佩奧反對國際刑事法院的決定（美聯社）

巴勒斯坦自治政府回應稱，樂見國際刑事法院採取這個遲來的行動，形容是等了漫長的5年，外長馬利基（Riyad al-Malki）更稱，國際刑事法院這次作出的決定，將是以色列歷史上黑暗的一天。

另一邊廂的以色列和美國均反對國際刑事法院的決定，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）認為該法院無權這樣做，他發聲明稱「國際刑事法院只能對由主權國家發出的請願書才有管轄權，但從來沒有一個名為巴勒斯坦的國家。」

美國作為以色列的緊密盟友，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦表示堅決反對此事或任何試圖不公正針對以色列的行動。他稱，不認為巴勒斯坦符合主權國家的資格。

（中央社 / 路透社）