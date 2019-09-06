特朗普：美國中東特使離職　任內推動以巴「世紀協議」

美國總統特朗普（Donald Trump）9月5日宣布，美國中東特使格林布拉特（Jason Greenblatt）辭職。路透社同日報道，有美國官員透露，格林布拉特將在中東和平方案發布後離任。

特朗普在Twitter宣布美國中東特使格林布拉特離任的消息，大讚對方為以巴和平付出的貢獻。（Twitter截圖）

路透社5日報道，格林布拉特於2017年初入職白宮，與白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）、以及美國駐以色列大使共同策劃旨在解決巴以問題的「中東和平方案」，該方案被特朗普稱為「世紀協議」。

美國官員表示，這項政治方案已經完成，並會在適當的時間公布。特朗普曾表示，該方案會在以色列9月17日大選後公布。

巴基斯坦自美國於2017年底承認耶路撒冷為以色列首都後，抵制美國的中東和平方案。對於格林布拉特的辭職，巴基斯坦當局拒絕置評。一名巴基斯坦官員向路透社表示，「格林布拉特的辭職，證明他的失敗，因為他沒有遵照和平進程的規則，損害了美國的信譽。」

特朗普在Twitter上表示，「格林布拉是一個忠誠的好朋友，亦是極好的律師」，「他對以色列、以及尋求巴以和平的貢獻不會被忘記。」