阿富汗神秘空難　涉事美軍飛機有何來頭？

阿富汗塔利班宣布1月27日在中部加茲尼省「擊落」一架美軍飛機，機上人員全部身亡。美國軍方在最新的回應稱，一架隸屬於美國空軍的E-11A情報機當天在阿富汗中部加茲尼省墜毀，但不確定是被「擊落」。

擊落說法不一

CNBC網站1月27日稱，美國空軍參謀長戈德費因（David Goldfein）證實，墜毀的這架飛機是龐巴迪公司為美國空軍制造的E-11A情報機，這架飛機墜毀的區域目前由塔利班控制。他表示無法確定這架飛機是否遭到了敵方火力打擊，也無法確認傷亡的細節。

戈德費因說，以他過去處理類似事故的經驗，第一手報道通常「都是錯的」。強調還不能確認飛機是被人為擊落的，美國駐阿富汗聯軍發言人也回應，沒有迹象顯示因敵對火力導致墜機。美國駐阿富汗部隊發言人桑尼·萊格特（Austin Scott Miller）上校在一份聲明中說，墜機原因正在調查中，「沒有迹象表明墜機是因敵人火力造成的，塔利班聲稱有更多飛機被擊落的說法是錯誤的。」

美國國防部否認偵察機遭擊落，僅稱正在調查事故，並拒絕透露更多詳情。（Reuters）

此前多家報道稱，塔利班宣稱擊落一架美軍飛機，機上所有人員死亡，包括多名美國中央情報局（CIA）高官。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在一份聲明中表示，這架飛機當時正執行情報任務，於加茲尼省達耶地區的Sado Khel地區墜毀。但福克斯新聞網27日稱，美空軍在阿富汗墜毀的飛機為一架空軍通訊飛機，機上「不到五人」。

編號為11-9358

目前關於這起墜機事故的原因和傷亡細節仍是撲朔迷離。有報道稱，這架飛機是從南部的坎大哈省飛往首都喀布爾，飛機墜毀處位於塔利班控制區，因此阿富汗安全部隊和駐阿富汗美軍無法到現場進行勘查。

出事飛機是美國空軍的龐巴迪環球快車E-11A系列情報機。（Reuters）

墜毀的這架E-11A情報機編號為11-9358，隸屬於美國空軍第430遠征電子戰中隊。E-11A是龐巴迪BD-700「全球特快」公務機的軍用改進型號，這種飛機主要搭載了諾斯羅普·格魯曼公司戰地空中通訊節點系統。

美國空軍目前一共裝備有4架（編號為11-9001、11-9355、11-9358、12-9506），全部部署在阿富汗的坎大哈空軍基地，其主要用途是為各種通信手段提供中繼轉發功能。美國之所以選用BD-700「全球特快」公務機作為通信中繼平台，主要是用於該機型飛行高度高、巡航時間長，這些特性對於在阿富汗山區為部隊提供持續的通信數據鏈至關重要。