疑不滿受訪被逼問　蓬佩奧拒絕電台記者隨同出訪

美國全國公共廣播電台（NPR）的記者和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）言詞激烈交鋒後，國務院記者協會1月27日指，蓬佩奧把該台記者凱萊門（Michele Kelemen）移出本周出訪的隨行記者名單。

全國公共廣播電台（NPR）記者凱利（左）訪問美國務卿蓬佩奧時出現甚有「火藥味」的場面。凱利事後稱蓬佩奧對她咒罵，說話用字夾雜粗口。圖為她2016年在美國華盛頓訪問一名作者。（Getty）

蓬佩奧將出訪英國、白俄羅斯和烏克蘭等國家。由於蓬佩奧與NPR的記者的言詞交鋒，國務院記者協會會長坦登（Shaun Tandon）在一份聲明中表示，他們得出的結論只能是國務院在報復全國公共廣播電台。

美國參議院目前正在審理總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案，而通烏門事件是該案的核心議題。蓬佩奧24日接受全國公共電台記者凱利（Mary Louise Kelly）採訪時，凱利曾多次提出有關烏克蘭以及駐烏克蘭前大使約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）的問題。

凱利其後指控蓬佩奧在受訪後咒罵她，並不斷「使用F字為首的粗口（F-word）」大聲辱罵。蓬佩奧25日亦發表聲明指控凱利對他說謊，但沒有否認對凱利出言不遜。