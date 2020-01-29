【武漢肺炎】日本僑民包機返回東京　5人發燒或咳嗽需送院檢查

武漢新型冠狀病毒感染疫情持續，多國相繼撤走當地僑民。其中日本首批滯留僑民乘坐的專機已經抵達東京羽田機場，他們經過檢查後，需要暫時自我隔離，但有最少5人因為出現發燒或咳嗽等症狀而要送院作進一步觀察。

武漢肺炎：日本政府派出包機接載首批為數206名日僑從武漢飛抵東京，當局安排巴士送他們到醫療設施接受檢查。（Getty Images）

日本政府派出的首班包機在當地時間29日早上8時40分飛抵東京羽田機場，機上載有206人，並有3名醫護人員隨同，所有乘客在遠離客運大樓的第二衛星客運廊進行清關手續。

厚生勞動省指，機上多人報稱身體不適，有3男1女、年齡介乎30至50多歲的人士因為出現輕微發燒或咳嗽症狀，因此已經送到大田區的醫院作進一步檢查。當地傳媒及後報道，再有一人感到不適，亦已經送院接受觀察。

至於其餘的乘客則乘坐由巴士到新宿區的國立國際醫療研究中心接受檢查，當局之後安排其中140人到酒店繼續隔離觀察，餘下人士亦要家居隔離十四天，並要每日量度體溫。

連同這批人在內，總共有大約650名在武漢日本人希望回國，外務省會繼續安排他們分批回國，預計在29及30日再派專機到武漢。