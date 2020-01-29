全球國際化大學排名　城大奪榜首港大居亞軍

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英國《泰晤士報高等教育特刊》（THE）1月29日公布2020年最國際化大學排行榜，香港城市大學居首、香港大學第二，香港中文大學就排第五。

香港城市大學榮膺《泰晤士報高等教育特刊》全球最國際化大學。（城市大學網頁）

排行榜涵蓋全球170所大學，主要衡量國際學生與國際教職員比率、國際合著論文和國際聲譽等項目評分。

排名第一的城大在全球44國家或地區400多個夥伴院校結盟，每年更有超過1200名學生到其他國家交流。城大指出，這項排名成績反映城大在人才培育和創新科研方面的成就，均符合國際水平。

第二名的港大有超過2萬名學生，當中近8000人來自海外。中文大學就有來自50多個國家的學生就讀，約有6000名學生出國學習或參加海外實習。

瑞士洛桑聯邦理工學院（Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne）及蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）並列第三。

第六名是英國倫敦帝國學院（Imperial College London）；新加坡國立大學（NUS）及英國牛津大學（University of Oxford）並列第七；第九名是劍橋大學（University of Cambridge）；第十則是新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）。

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