美國眾議院通過法案　延長芬太尼相關藥品禁令15個月

美國眾議院1月29日通過法案，暫時延長毒品管制局（Drug Enforcement Administration）對強力合成藥物芬太尼（fentanyl）和相關藥物的禁令。參議院早前通過同樣版本的法案，將提交總統特朗普（Donald Trump）簽署。

芬太尼相關藥物為美國藥物過量致死的主要原因之一。（Getty）

毒品管制局現時的禁令將於2月6日屆滿。不過國會通過的法案仍未滿足司法部的要求。2018年2月，司法部展開遊說工作，希望將對芬太尼和相關藥物實施永久禁令，意味與海洛英和可卡因一樣，長期被列在相同的名單上。

刑事司法改革團體和研究員提出反對，導致參議院抽起永久解決方案，只把芬太尼相關藥品的禁令延長15個月，爭取時間讓政府問責局研究政策對科學研究的影響。

芬太尼等鴉片類合成藥物和相關藥物，已經成為美國藥物過量致死的主要原因之一。美國疾病控制和預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）發現，2017年美國7.02萬名藥物過量使用者中，有41%是使用芬太尼和仿造芬太尼的化學藥品，效力是嗎啡的100倍。