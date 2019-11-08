中美貿易談判進入關鍵時刻　北京展示與華府打擊芬太尼成果

中國對11月7日「中美聯合破獲的第一起芬太尼走私案」做出宣判。美媒稱，中國罕見地展示其打擊這種高度成癮毒品的努力。中國正在解決中美貿易談判中一個爭議性議題，但政府強烈否認此案的宣判與中美貿易談判有關。

11月7日，中國官方對「中美聯合破獲的第一起芬太尼走私案」做出宣判，判處一名主犯死緩，兩名主犯無期徒刑。

河北省邢台市中級人民法院依法對9名被告人進行一審公開宣判，主犯劉某被判處死刑緩期二年執行，蔣某某、王某某被判處無期徒刑，夏某某被判處有期徒刑十年，梁某某等其他5人被分別判處六個月至二年不等的有期徒刑。

中國正解決一焦點問題

美國媒體對這起宣判予以廣泛關注，稱中國正在解決中美貿易談判中的一個具有爭議性的重要議題。

美國彭博社7日報道稱，美國將來自中國的芬太尼視為貿易談判中的一個重要議題。報道稱，中國判處3名向美國走私芬太尼的中國公民最高刑罰。芬太尼的走私問題已成為華盛頓與北京之間更廣泛貿易談判的爭論焦點。

美國有線電視新聞網（CNN）7日評論稱，這是中國政府罕見地展示其打擊這種高度成癮毒品的努力。

報道稱，7日的宣判是中國和美國共同努力的第一起案件的結案之作，此案最終被定罪。

中被國指欲安撫特朗普

彭博社報道稱，這一判決出爐之際，中美兩國正努力通過談判達成一項協議，至少在一定程度上解決一場以牙還牙的關税戰爭。這場戰爭已進入第二年，給雙方都造成了經濟損失。

華盛頓長期指責北京毫無作為，未能阻止芬太尼向美國的流入，芬太尼的受害者主要集中在美國農村地區，那裏正是美國總統特朗普（Donald Trump）的票倉。

報道稱，中國正試圖在芬太尼問題上平息特朗普的怨氣，但同時堅持認為，中國並不是流入美國芬太尼的主要來源，稱美國政客在利用這項指責作為政治武器。

CNN報道稱，目前，兩國正試圖簽署一項「第一階段」貿易協議，這可能是結束兩國長達一年的貿易戰的一步。

中方強烈否認與談判有關

彭博社報道稱，儘管美國國土安全部一名美國官員出現在新聞發布會現場合併發言，但中國國家禁毒辦副主任、公安部禁毒局副局長于海濱強調稱，美國執法部門提供的有用信息是「有限的」，這些判決是在中國國內嚴格管制毒品的背景下做出的。

CNN報道稱，于海濱7日的講話中，強烈否認該案的判決與中美貿易談判有關。

他說：「毒品案件是為了挽救生命，它們不應該與貿易或任何其他問題聯繫在一起。沒有什麼比人的生命更重要。」