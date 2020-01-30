【武漢肺炎】韓國民眾激烈抗議「隔離營」計劃　向官員掟蛋洩不滿

武漢新型冠狀病毒引發的肺炎持續在全球擴散，韓國政府連番出招應對，包括撤僑、安排回國者入住「隔離營」、向中國提供援助等，但因此引來反對聲音，有居住在「隔離營」附近的民眾斥責政府不顧居民健康，在現場堵路抗議，又向落區解釋的官員掟蛋，警員出動「傘陣」以擋下民眾投擲的雞蛋。 另一邊廂，韓國在野自由韓國黨有議員要求政府禁止中國人入境，文在寅政府則回應此舉並不現實。

🔻點擊圖輯觀看韓國民眾示威情況🔻

+ 2

居民向官員投擲水樽及雞蛋

韓國政府1月29日宣布將臨時徵用忠清南道牙山市及忠清北道鎮川市的公務員設施，用作暫時安置歸國僑民的隔離所，隨即引起當地居民不滿。在鎮川市，1月29日有示威者決定堵路，並向前來視察的副衛生部長金剛理投擲水樽及雞蛋，一度引起混亂。

在牙山市，1月29日民眾出動拖拉機和耕作機等堵路，1月30日，民眾又向落區解釋計劃的官員掟蛋，警員早已有所準備，出動「傘陣」為官員護航，以雨傘擋下民眾的雞蛋。

總統文在寅1月30日發表聲明，呼籲民眾理解政府的措施，並表示會保證返國的僑民得到合適隔離觀察，不會讓病毒有機會在社區散播。首班從武漢撤僑的航班也延遲起飛，目前決定在1月30日晚上起飛。

韓國近日出現不少與「武漢肺炎」有關的示威活動，1月29日，有首爾民眾示威要求政府禁止中國人入境（美聯社）

在野黨要求禁中國人入境 政府：不現實

韓國在野自由韓國黨1月30日更要求文在寅政府暫時禁止所有中國人入境，並遣返所有現正留韓的中國人。自由韓國黨批評政府未有充分措施防止疫情擴散，包括譴責政府捐贈200萬個口罩往中國。另一在野的新保守黨亦提出相同動議。

文在寅政府回應指單方面禁止一國公民入國並不現實，執政共同民主黨批評在野黨製造恐慌，企圖借疫情煽動仇中情緒增加政治支持。

韓國口罩同樣成為搶手貨，藥房進口大量口罩準備發售。（Getty）

↓↓↓ 想看更多民眾搶口罩情況，請點擊以下圖輯：