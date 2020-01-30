【武漢肺炎．疫情】菲律賓患者經香港入境　韓國首現人傳人個案

全球各地出現多宗由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」個案，最新30日日本撤僑包機回國後，3人測出新型冠狀病毒。北歐出現首宗疫症，芬蘭29日確診首宗新型冠狀病毒肺炎病例。法國則新增1宗確診個案，目前累計5宗病例。 本文將持續更新各地疫情消息。

越南：新增三宗病例 兩人河內確診

越南衛生部公布多三宗確診病例。三名患者曾到訪中國武漢，其中兩人於河內接受治療，另外一人於清化留醫。越南早前已經錄得兩宗確診個案，其中一人已經康復。

澳洲：新增一宗病例 累計八宗

澳洲出現第八宗確診病例，亦是維多利亞省第三宗病例。患者為40多歲的中國女子，來自湖北省，目前於皇家墨爾本醫院（Royal Melbourne Hospital）接受隔離，情況穩定。

維多利亞省第二宗確診病例的患者為60多歲的男子，1月23日感到不適。患者於維多利亞省居住，曾到訪武漢，返國後大部份時間於家中自我隔離，但期間曾於一間餐廳短暫逗留。

昆士蘭省首名患者是一名44歲來自武漢的中國籍男子，目前在黃金海岸大學醫院接受隔離治療，情況穩定。現時全國共有8人確診，分別是新南威爾斯省有4人、維多利亞省3人及昆士蘭省1人。

韓國首爾著名景點德壽宮的門前侍衛也戴上口罩。（美聯社）

韓國：確診個案新增至6宗 首現本土交叉感染

韓國1月30日確診多兩宗新型冠狀病毒個案。第五名患者為32歲韓國男子，曾到訪武漢，24日回國。第六名患者是56歲的韓國男子，曾接觸韓國第三名確診患者。

韓聯社報道，第五名患者患有哮喘，有間歇性咳嗽症狀，但無發燒徵狀，曾被列為觀察病例，檢測結果呈陽性後已送往首爾醫療院接受隔離。

第六名患者是韓國首宗人傳人病例。第三名確診患者20日從武漢入境，當時並無病徵，25日起接受隔離，26日確診感染。患者曾到過首爾江南和京畿道高陽市一山一帶的餐廳和咖啡廳等多個地方。

圖為1月24日工作人員在韓國首爾水西站清潔欄杆，加強預防病毒傳播。（AP）

印度：首宗確診個案

印度政府1月30日發表聲明宣布確診首宗新型冠狀病毒個案。患者為武漢大學的學生，在喀拉拉邦確診，目前於醫院接受隔離，情況穩定。

菲律賓：首宗確診個案 患者武漢經香港往馬尼拉

菲律賓1月30日確診首宗新型冠狀病毒個案。患者是38歲的中國女子，來自武漢，1月21日經香港前往馬尼拉，25日出現咳嗽的病徵後求醫，之後入院。衛生部部長杜凱（Francisco Duque III）表示，患者目前無發燒和其他病徵。

日本出現多宗新型冠狀病毒確診病例，旅客也紛紛戴上口罩防疫。（美聯社）

日本：撤僑包機有3人檢出新型冠狀病毒

日本厚生勞動省1月30日表示，在乘搭日本政府所派的全日空包機29日回國的日僑中，有3人檢測出感染新型冠狀病毒。其中2人沒有出現症狀，但檢測呈陽性。這是日本首次無症狀者確診感染。

另一患者為50多歲男性，在中國武漢生活，有發燒等症狀，29日晚上11時左右確診新型冠狀病毒。日本累計有11宗確診個案。

包機上206人當中有兩人拒絕接受檢查，拒絕隔離要求直接回家。日本放送協會（NHK）報道，兩人已由檢疫人員送回家中。當局預定在未來繼續根蹤兩人的健康狀況。

芬蘭：確診首宗病例

芬蘭衛生與福利研究所（Institute for Health and Welfare）1月29日表示，該國出現首宗新型冠狀病毒肺炎確診病例，患者是一名32歲來自中國武漢的女遊客，現正在醫院隔離治療。今次為北歐首宗疫症。

當局聲明稱，該名女患者5日前離開武漢，現正在北部城市羅瓦涅米（Rovaniemi）一間醫院接受隔離觀察，約有15人可能跟她接觸過，當局會密切監察各人的健康狀況。

圖為1月21日馬來西亞吉隆坡國際機場體温篩查站的職員在當值。負責健康檢疫的職員在等待旅客行過體温篩查站。（Reuters）

馬來西亞：新增1宗確診個案 累計8宗

馬來西亞1月30日新增一宗新型冠狀病毒確診個案，令當地累計個案增至8宗，全部病例都是中國人。患者是一名49歲中國女子，正在隔離病房接受治療，情況穩定。她的丈夫早前已被確診感染新型冠狀病毒。

該國29日新增3宗確診個案， 3名患者分別是一名4歲女童、一名52歲男子，以及一名女子，她兩名子女之前確診感染新型冠狀病毒。據報她曾接受檢測，當時顯示結果是陰性，她另一位家人亦在新加坡確診。

日本出現確診個案，海關加強對入境旅客檢查。圖為1月23日成田機場一名檢疫職員舉起告示板，呼籲通過體溫探測器的旅客配合他們的要求。（AP）

法國：確診第5宗個案

法國1月29日再確診1宗新型冠狀病毒個案，累計病例增至5宗。新增患者是一名30多歲的中國女遊客，由湖北前往法國，她80歲父親28日確診感染新型冠狀病毒。女患者情況嚴重，需要醫院提供氧氣輔助呼吸，正在深切治療部留醫。

該國28日確診當地第4宗武漢肺炎病例，患者是一名來自湖北、年約80歲的中國男遊客。法國衞生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）表示，患者現在巴黎一間醫院的深切治療部接受治療，情況嚴重；當局現正追蹤與患者有過密切接觸的人士。

該國24日確診3宗病例，分別在巴黎及波爾多出現。第一宗確診個案中，身在波爾多的患者現年48歲，剛從中國歸去，曾到過武漢。該患者抵達法國後與十多人接觸，23日出現癥狀，送院接受隔離治療。

身在巴黎附近的第二名患者亦曾去過中國，目前同樣需要隔離治療。第三名患者是前述第二名病人的近親，此人身在巴黎。

阿聯酋：首批確診病例 一家內四人染病

阿聯酋衛生部表示，阿聯酋出現首批確診個案，患者是來自武漢的家庭，共有4人感染。衛生部指，患者情況穩定。

新加坡：再多3宗病例 總數升至10宗

新加坡衛生部1月29日公布，當地再發現3宗新病例，全部是來自武漢的中國公民，包括一對56歲夫婦及另一名56歲男子。該對中國夫婦1月19日從武漢抵達新加坡，1月24日出現症狀，1月27日到醫院求醫。



至於另一名56歲男子，他1月20日到達新加坡，1月21日開始發病，1月28日他在濱海南碼頭的體檢站時，當局發現他屬於可疑個案，把他送往國家傳染病中心。住院前，他在一艘貨船工作與生活。

新加坡目前的病例總數增至10宗。

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德國：再新增3宗確診病例

德國1月28日新增3宗新型冠狀病毒確診個案，3名患者是首宗確診患者的公司同事，他們正在慕尼黑一間醫院接受隔離治療。首宗個案患者目前則身體狀況良好。

患者來自南部巴伐利亞州（Bavaria）首府慕尼黑（Munich）市郊的施塔恩貝格縣（Starnberg），為汽車零件供應商韋巴斯托（Webasto）的員工，相信他們是遭一名來自上海的中國同事感染。這是歐洲首宗人傳人的病例。

韋巴斯托公司表示，其餘約40名同事曾經與中國同事接觸，他們29日將接受病毒測試。

加拿大25日錄得該國第一宗「推定」的武漢肺炎病例。圖為1月25日多倫多皮爾遜國際機場內的情況，抵埗旅客及機組人員都有配戴口罩。（AP）

加拿大：新增第3宗確診個案

加拿大繼安大略省（Ontario）1月27日分別出現一確診、一推定的個案後，卑詩省（British Columbia）1月28日宣布，溫哥華出現省內首宗新型冠狀病毒「推定」病例。該國目前已增至3宗病例。

卑詩省（British Columbia）衛生官員哈里（Bonnie Henry）表示，首位「推定」患者是一名常去中國工幹的40多歲男子，他上周自武漢返回溫哥華，24小時後出現症狀，26日主動聯繫衛生當局，卑詩省疾病控制中心（BCCDC）27日晚的初步檢測結果呈陽性反應。

加拿大1月27日表示，當地25日出現的第一宗「推定」的新型冠狀病毒個案已被確診。而新增第二宗「推定」的病例，是第一名確診患者的妻子。患者妻子經初步測試呈陽性反應，現正等待第二次結果。

這對50多歲的夫婦21日搭飛機從武漢經廣州，於22日飛抵多倫多。丈夫在抵多後病況變嚴重，23日送入當地醫院隔離治療。

新加坡在樟宜機場加強篩查入境旅客，圖為1月22日置於機場內的體溫探測器。來自中國廣州的旅客正要走過此處。（Reuters）

泰國：新增6宗確診個案

泰國衛生部門1月28日確診多六宗新型冠狀病毒感染個案，全國累計14宗確診個案。官員指，其中五宗個案的患者年紀介乎6至70歲，來自中國湖北省一個家庭，另一名患者則來自重慶。泰國將對所有來自中國的旅遊進行檢察。

泰國26日確診個案增至第8宗。泰國衞生官員26日與負責運輸及旅遊的官員進行緊急會議。截至26日，該國已確診病例中，除1人為泰國籍、其餘7人為中國國籍。泰國籍病人是新年期間從武漢旅遊返回泰確診的。目前5人已治癒出院，3人正在醫院接受隔離治療。當地暫時未有人傳人個案。

圖為1月25日設於泰國曼谷的素瓦那普國際機場內，一張呼籲旅客注意個人衛生的宣傳海報（Reuters）

斯里蘭卡：確診首宗病例

斯里蘭卡衞生部門一名高級官員1月27日晚表示，該國出現首個武漢肺炎個案。

患者是一名年約43歲的中國女子，她19日由中國湖北省以遊客身份入境的，25日進入當地位於科倫坡（Colombo）的傳染病醫院接受治療時出現發燒症狀，27日確診感染新型冠狀病毒。

斯里蘭卡官員1月24日在班達拉奈克國際機場指示已通過體溫檢測的旅客離開。（Reuters）

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柬埔寨：確診第一宗病例

柬埔寨媒體VOD NEWS在1月27日在Twitter上發布消息稱，該國衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，柬埔寨確診首個新型冠狀病毒感染的肺炎病例，患者來自武漢的60歲男子。

美國參議院1月24日在國會山莊（Capitol Hill）就新型冠狀病毒肺炎疫情召開閉門通報會。圖為參議員沙利文（Dan Sullivan）抵達德克森參議院辦公大樓時接受記者採訪。（Getty）

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美國：確診病例增至5宗

美國1月26日一連確診兩宗新型冠狀病毒感染病例，至今總數增至5宗。

疾病控制和預防中心表示，新增兩宗確診病例分別來自美國加州洛杉磯縣（Los Angeles County）及亞利桑那州馬里科帕縣（Maricopa County），兩名患者均曾到過中國湖北武漢，目前正在醫院接受隔離治療。

26日較早前，美國加州橙縣衛生保健局（Orange County Health Care Agency）在同日公布該國第三宗武漢肺炎確診個案，患者來自加州橙縣。根據當局發布的新聞稿，病人來自中國武漢，現時在醫院接受隔離，情況良好。

葡萄牙：首宗疑似病例

葡萄牙國家衛生部指出，該國出現第一宗新型冠狀病毒疑似病例。當地媒體報道，該名患者為一名成年男子，1月25日由武漢抵達葡萄牙，正在里斯本（Lisbon）一所醫院接受治療及隔離，目前情況穩定。

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