【武漢肺炎】將成日本指定傳染病　檢疫措施加強　禁止患者入境

世界衛生組織（WHO）宣布由新型冠狀病毒引起的「武漢肺炎」成為「國際關注的突發公共衛生事件」之後，美國及日本等國家都推出新的措施。日本1月31日表示，新型冠狀病毒被列為「指定傳染病」的生效日期從2月7日提前至2月1日。

世界衛生組織1月30日宣布在中國爆發的「武漢肺炎」疫情是「國際關注的突發公共衛生事件」之後，日本做出相應措施，包括提早至2月1日起將「武漢肺炎」定定為「指定傳染病」。圖為1月31日一名男子行經一面設於日本東京的電子板。（Reuters）

日本內閣會議1月28日決定，把武漢新型冠狀病毒引起的肺炎定為「指定傳染病」（日本稱「指定感染症」，designated infectious disease）。所有受感染人士將按法律強制隔離並接受治療，入境人士亦需接受檢查，否則違法的人可被處罰。

日本放送協會（NHK）1月31日報道稱，日本計劃讓新型冠狀病毒成為「指定傳染病」的日期從2月7日提前到2月1日。

內閣官房長官菅義偉表示，將拒絕任何感染者入境，並考慮更嚴格地篩查疑似案例。外界估計新措施是針對外國人。

加強追蹤司機及導遊

政府為應對潛在患者入境後可能將病毒傳播開去的情況，國土交通大臣赤羽一嘉31日呼籲，曾接觸過來自武漢旅行團的所有巴士司機及導遊應接受相關檢查。

當局為免疫情蔓延，也會通過旅行社找出須接受檢查的人。他補充說，在奈良縣「中招」男司機已要求大阪巴士公司全體員工赴醫院檢查。

日本已出現14宗確診個案，其中2名從中國武漢乘第一班包機返回日本的僑民「中招」，但兩人沒有徵狀。