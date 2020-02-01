【武漢肺炎】謠言滿天飛　Facebook罕有刪除假消息

武漢肺炎疫情持續。人心惶惶之際，網絡上開始出現不同謠言，例如有人聲稱「蒸口罩」後可以重用。社交媒體Facebook 1月30日宣布加入同心抗疫的戰線，將刪除有關新型冠狀病毒的假消息。

武漢肺炎疫情持續，很多人千方百計採購足夠的口罩防疫。（美聯社）

Facebook表示，將刪除主要全球衛生組織和地方衛生部門提出有關病毒的虛假陳述和陰謀論，指有關內容違反規定，或導致「人身傷害」。公司指，將集中打擊阻礙人尋求治療或提出有潛在危險的治療方法的內容。

內容如果經過第三方查核屬虛假，公司將限制帖子的傳播。用戶在Facebook搜尋病毒的資訊，或在Instagram點擊特定相關標籤，將同時收到來自權威機構的資訊。疫情消息也會根據世界衛生組織（World Health Organization）的指引列於用戶的動態消息。

其他社交媒體如Alphabet公司旗下的YouTube、Twitter和擁有數億用戶的Reddit表示，不認為有關健康的假消息有違公司政策。抖音（TikTok）和Pinterest則向路透社透露，將禁止健康相關的假消息，也正在積極移除有關武漢肺炎的不實內容。