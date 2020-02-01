【武漢肺炎疫情】東京奧運會傳取消　奧組委否認

「2020年東京奧運會可能因武漢肺炎疫情而中止的消息」不斷在國際互聯網上擴散。據日媒報道，東京奧運會和殘奧會組委會1月30日否定有關說法，表示這一說法是錯誤消息。

世界衛生組織（WHO）緊急委員會1月30日召開會議，宣布中國新型冠狀病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。

德新社1月29日報道稱，「國際奧委會（IOC）正在和世界衛生組織就新型肺炎的問題進行協商，以了解情況」。

隨後「2020年東京奧運會可能因此中止的消息」在日本的一些網站以及Twitter上被進一步傳開。

面對國際互聯網上越來越多的傳聞，日本東京奧組委不得不在1月30日闢謠稱，「這不是事實。」目前國際奧委會和世界衛生組織只是進行情報交換而已。

據日本《每日新聞》與《讀賣新聞》等媒體1月30日和31日的報道，東京奧運會和殘奧會組委會30日已完全否定「東京奧運會將被取消」的說法，表示這一說法是錯誤消息。

日本共同社1月31日刊登的一份聲明稱，東京奧運會主辦方表示，他們「沒有考慮取消奧運會」的問題。

《讀賣新聞》還援引國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）的話稱，東京奧運會組織方將繼續與有關組織合作，以討論必要的應對措施。

《每日新聞》報道稱，國際奧委會1月30日表示，已就新型冠狀病毒的爆發與世界衛生組織和其他有關機構進行了聯繫，今年夏天的東京奧運會的準備工作仍在繼續。

國際奧委會發言人在一份聲明中表示，東京奧運會組織方將繼續與所有相關組織合作，認真監測任何傳染病的發生，並將評估任何應對措施。「抗擊傳染病是2020年東京奧運會安全舉辦計劃的重要組成部分。」

東京奧組委也表示，將與國際奧委會和其他相關方密切合作，在必要的時候採取一切對策。

美聯社1月31日報道稱，其實目前這屆東京奧運會面臨的一個更大的問題是在中國和其他地方舉行的奧運會資格選拔賽，有的被取消，有的被推遲。有關機構將不得不重新安排有關賽事，但中國運動員的健康狀況也是主辦方的一個難題。

美聯社稱，如果疫情繼續下去，旅行、篩檢、減輕公眾的擔憂的工作將會變得更加困難。如何保證參加東京奧運會的1.1萬名運動員的安全將對主辦方構成巨大的壓力。

另據日本共同社1月27日報道，由於今年日本將舉行東京奧運會和殘奧會，阻止新型冠狀病毒感染的肺炎疫情在日本國內擴大成為重要的議題。日本首相安倍晉三27日表示，將把該肺炎定為能採取強制患者住院等措施的「指定傳染病」。

截至北京時間2月1日9時27分，中國全國確診病例11,821例。疑似病例17,988例，死亡259例，治癒人數248例。

並且疫情擴大到了除中國之外的20多個國家和地區，其中和中國往來人員較多的日本已經確診了17例，是海外感染新型肺炎最多的國家之一。