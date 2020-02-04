美民主黨艾奧瓦州「黨團會議」　選情風向標　9屆大選「貼中」7次

美國民主黨首場總統「初選」2月3日會在艾奧瓦州（Iowa）舉行。 在這裏，會以特別的「黨團會議」（Caucus）形式舉行初選，因此經常會出現預料之外的結果。 在這裏，艾奧瓦州作為首個初選州，不但是候選人的熱身賽，更被視為大選的「風向標」。

共和黨與民主黨當日各有自己的黨團會議，但由於特朗普幾乎確定會是共和黨候選人，所以外界的焦點都落在民主黨。

黨團會議 VS 初選

美國黨內選出總統候選人，可分為黨團會議（Caucus）和初選（Primary）。

初選是不記名投票選出心儀候選人，黨團會議就較特別，兩黨會用會議方式選出各自的總統候選人。因此，嚴格來說民主黨的首個初選，應該是2月11日的新罕布什爾州（New Hampshire）初選。

黨團會議：美國民主黨首場總統「初選」2月3日會在艾奧瓦州（Iowa）舉行。（AP）

黨團會議的運作

艾奧瓦州「黨團會議」有如社區聚會，登記黨員會聚首一堂，在全州逾千個黨團大會場地舉行，全程公開進行。

黨團會議的重點，是游說辯論以及兩輪排隊「數人頭」，選民只需站在所支持的候選人隊伍中，就會有人統計人數。與此同時，選民會高叫口號、公開辯論、說情說理，以爭取家人及街坊朋友支持。

在首輪中，若某位參選人得票率低於15%「有效門檻」，就無法「入閘」。他們的選民可在第二輪重新站隊，支持另一位候選人。最後會根據比例，在41名代表中換算每個參選人所得的全國黨代表大會席位。

黨團會議：艾奧瓦州黨團會議引起全國媒體高度關注。圖為候選人之一，印第安納州南本德市長布蒂吉格支持者2月2日出席活動。（AP）

1%卻有大影響力

《英國廣播公司》（BBC）報道，艾奧瓦州在美國總統大選中有6張選舉人票，僅佔總數1%；與此同時，該州九成人口是白人，而全美國的白人人口僅佔72%。

在數字上，艾奧瓦州黨團會議的結果似乎未能反映一切，但是一直以來，這場初選的政治影響力都不容小覷。

艾奧瓦州作為第一個舉行初選的州份，自然引起全國媒體高度關注，所以往往是候選人試水溫及全國宣傳的好機會，這亦決定各參選人的勢頭：誰先拔頭籌，誰兵敗出局。

黨團會議：2008年大選中，奧巴馬在艾奧瓦州打響頭炮，最終勝出。圖為2012年他贏得大選，成功連任。（AFP）

九屆大選貼中7次

對民主黨來說，艾奧瓦州黨團會議更有指標性作用。過去九位民主黨總統候選人，有7位勝出該州初選。

2 008年，奧巴馬（Barack Obama）在全國民調落後希拉里（Hilary Clinton）超過20%之時，正是靠勝出艾奧瓦州選舉「一嗚驚人」。前總統卡特（Jimmy Carter）、老布殊（George H.W.Bush）及克林頓（Bill Clinton）等，亦曾在艾奧瓦州黨團會議先拔頭籌。

目前民主黨內最高呼聲的候選人為前副總統拜登（Joe Biden）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）、參議員沃倫（Elizabeth Warren），以及印地安納州南本德市（South Bend）市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）等。

在艾奧瓦州黨團會議之後，通常只有三、四位參選人會繼續奮戰但亦有人選擇在下一場初選結束後才退選，但無論如何，這都是一個小試牛刀的重要熱身賽。