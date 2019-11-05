美艾奧瓦州黨團會議倒數91天　民主黨拜登＋沃倫＋桑德斯領跑

對於競逐美國民主黨總統候選人提名的人來說，真正的考驗——艾奧瓦州的黨團會議尚餘不足100天。數個美國媒體公布同期進行的民意調查結果，特朗普（Donald Trump）「通烏門」陰霾對美國前副總統拜登（Joe Biden）的影響看來已變得有限。根據《華盛頓郵報》及美國廣播公司的民意調查結果，拜登是民主黨人心目中最有可能擊敗特朗普的人。

拜登10月9日在美國新罕布殊爾州舉行競選集會高調發聲，支持彈劾特朗普，稱特朗普已背叛國家。（VCG）

在3個同期進行的民調中，前三甲候選人包括拜登、沃倫（Elizabeth Warren）、桑德斯（Bernie Sanders），他們的支持率遙遙領先。

1、美國廣播公司（ABC）與《華盛頓郵報》11月3日發布的民調結果顯示，拜登支持率為28%，沃倫支持率為23%，而桑德斯支持率為17%。這份調查在10月27至30日期間進行。

2、美國全國廣播公司（NBC）與《華爾街日報》11月3日發布的調查結果，與上一份民調結果相似，拜登的支持率為27%，沃倫為23%，桑德斯則為19%。這份調查在10月27至30日期間進行。

3、霍士新聞網絡11月3日發布的調查結果顯示拜登的支持率最高，為31%，沃倫為21%，桑德斯為19%。這份調查在10月27至30日期間進行。

根據《華盛頓郵報》及美國廣播公司的民意調查結果，民主黨選民認為拜登是最有可能擊敗特朗普的人，但受訪者卻沒有認為他在包括「敏銳」以及「政策」等5個範疇排名第一。沃倫在「敏銳」方面排名第一，24%民主黨人認為她在所有候選中，在這方面表現最好。