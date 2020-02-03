【武漢肺炎】美國評論網誌聲稱中國製造病毒　遭Twitter封禁帳號

美國一評論網誌，因發佈並在社交網絡上分享一篇「中國科學家製造武漢肺炎病毒」的假新聞，遭Twitter以違反使用規則為由，永久封禁帳戶。

Zero Hedge因在Twitter上刊登報道，遭Twitter永久封禁帳號。（Zero Hedge網頁截圖）

美國時政金融評論網站ZeroHedge，在1月31日刊登一篇名為「就是這人引發全球冠狀病毒危機？」的文章，指控一名中國研究冠狀病毒的科學家，是「製造」並散播病毒的元兇。文章經官方Twitter分享，並獲大量轉載。

但文章很快被判斷為假新聞，Twitter同日以違反使用規則為由，關閉並永久封禁ZeroHedge在Twitter上的帳戶。

此外，該網站還曾於1月26日發佈同一作者的「中國由加拿大盜竊肺炎病毒並將之武器化嗎？」（Did China Steal Coronavirus From Canada And Weaponize It?）一文。

ZeroHedge被指經常發放未經證實的陰謀論或假新聞，已不只一次遭Facebook或網絡供應商封禁，因此可說是屢犯。武漢新型冠狀病毒肺炎被指是中國製造的生物武器，從實驗室流出的流言已早在1月末，疫情爆發初期時傳出，但至今得不到證實。被指控「流出病毒」的武漢病毒研究所亦被指不可能用於研發生物武器。

相關指控亦由各大媒體所否定，其中《華盛頓郵報》特意引述馬利蘭大學學院（University of Maryland）生化武專家萊騰伯格（Milton Leitenberg），指沒有證據證明該實驗室會製造生物武器並洩漏病毒，引發危機。