【武漢肺炎】美媒：疫情給中國巨大壓力　民眾擔心經濟進一步受累

撰文： 最後更新日期： 2020-02-04 19:30

習近平2月3日指，在疫情防控工作中，要堅決反對形式主義、官僚主義，對失職瀆職的要依紀依法懲處。中方將肆虐的新型冠狀病毒疫情描述為對中國治理體系的一次大考。美媒稱，疫情給中國政府帶來巨大壓力，人們也擔心中國經濟可能進一步受到拖累。

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新華社報道，習近平2月3日主持召開中共中央政治局常務委員會特別會議，研究加強肺炎疫情防控工作。這是繼1月25日中共宣布成立應對疫情工作領導小組之後，中共高層第二次召開針對肺炎疫情的會議。

中方將肆虐的新型冠狀病毒疫情描述為對中國治理體系的一次大考，並誓言要追究官員在應對危機不力方面的責任。

《華爾街日報》報道稱，疫情給中國政府帶來巨大的壓力，不過習近平上周與世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會面時，習近平因親自對中國如何應對疫情發佈指示而獲得稱讚。對於疫情蔓延帶來的威脅，中國官員因行動遲緩在國內外受到詬病，同時人們日益擔心已經在中美貿易戰期間放緩的中國經濟可能進一步受到拖累。

新華社報道，習近平正在密切關注疫情對中國經濟的影響。習近平強調，做好疫情防控工作，直接關係人民生命安全和身體健康，直接關係經濟社會大局穩定，也事關中國對外開放。

會議指出，各級黨委和政府要繼續為實現今年經濟社會發展目標任務而努力。疫情嚴重的地區要集中精力抓好疫情防控工作，其他地區要在做好防控工作的同時統籌抓好改革發展穩定各項工作。

《華爾街日報》報道還稱，新型冠狀病毒疫情的發源地武漢面臨着資源短缺壓力，導致出現長長人龍，醫院床位和設備不足。

在2月3日的例行新聞發佈會上，中國外交部發言人華春瑩說，中方現在最急需的是防疫醫療物資，如醫用口罩、防護服、護目鏡等。考慮到處於防控疫情的非常時期，此次新聞發佈會通過社交媒體程式微信進行，而非在外交部舉行。