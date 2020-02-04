【美國大選】艾奧瓦州民主黨初選結果將推遲公布

美國民主黨初選投票2月3日在艾奧瓦州正式拉開帷幕，但是由於一些技術原因，投票結果將推遲公布。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站2月3日報道稱，艾奧瓦州的民主黨人說，報告裏的問題導致一些數據上存在不一致。這導致該州的初選投票結果公布時間被推遲。

艾奧瓦州民主黨發言人麥克盧爾（Mandy McClure）說，該黨「在三組結果的報告中發現了不一致之處」。

她補充說，「除了使用技術系統將結果製成表格外，我們還使用結果的照片和書面記錄來驗證所有結果是否相符，並確保我們對報告的數字有信心以及數字的準確性。」

「這只是一個報告問題，應用程序沒有關閉，這不是黑客或入侵。基礎數據和書面記錄是可靠的，只是需要時間來進一步報告結果。」麥克盧爾說。

與此同時，據美國全國廣播公司（NBC）新聞報道，現在宣布選舉結果還為時過早。

一位消息人士告訴NBC新聞，一個用於報告結果的應用程序和一個用於傳遞信息的備用電話線出現了技術故障，這是「一場災難」。消息人士告訴NBC，艾奧瓦州民主黨已經與總統競選代表舉行電話會議。

據美國有線新聞網絡（CNN）2月3日報道稱，特朗普（Donald Trump）的競選團隊方面也表示了不滿，批評民主黨的選舉組織一片混亂。

2020年2月3日，美國總統大選將在艾奧瓦州進行初選，競選活動自此正式開始，並於11月3日總統選舉之日結束。作為全美第一個預選投票州，艾奧瓦的選情「風向標」意義不言自明。