【武漢肺炎】文化差異　美國政府建議民眾不戴口罩

武漢新型冠狀病毒引發的肺炎疫情仍在擴散，雖然在亞洲，不少專家都建議民眾戴口罩預防感染，但美國方面並未效仿這一做法。

美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）2月2日發佈給公眾的建議，在有關「你不應該做什麼」的事上，明確美國疾病控制及預防中心不建議公眾使用口罩來預防這次新型冠狀病毒的傳播。美國CDC又建議民眾不要前往中國、不要因為害怕這種新病毒而對亞裔表現出偏見等，又稱不要認為亞洲人後裔更有可能感染新型冠狀病毒。

美國疾病控制及預防中心不建議美國民眾戴口罩（CDC網站）

美國疾病控制及預防中心又建議民眾避免與病人密切接觸；生病時，儘可能少與他人接觸；該指引稱，如果你生病了，就應待在家裏；當你咳嗽或打噴嚏時，捂住你的鼻子和嘴，避免觸摸眼睛、鼻子和嘴巴。指引稱，清潔和消毒可能被細菌污染的表面和物體；經常用肥皂和水洗手，至少20秒。

指引還建議，如果感到發燒、咳嗽或呼吸困難，並且在開始感到不適之前的14天內曾到中國旅行或與新型冠狀病毒感染者有過密切接觸，請應該就醫，並且在去醫生辦公室或急診室之前，提前打電話告訴他們你最近的旅行和你的症狀。

武漢肺炎疫情在中國爆發後，中國政府、專家以及媒體大力呼籲民眾戴口罩防止被感染，在中國口罩已經脱銷，供不應求。中國外交部發言人華春瑩2月3日在被問到中國現在最需要什麼援助時說，中國現在最急需的是防疫醫療物資，如醫用口罩、防護服、護目鏡等。

然而口罩是否有助於防止疫情對擴散，這並沒有統一的結論。《紐約時報》2020年1月31日發表評論文章稱，對於預防新型冠狀病毒，勤洗手可能比戴口罩更有用。

與此同時，據美國有線電視新聞網（CNN）1月28日報道，醫用口罩是抵禦某些病毒的基本手段，在衛生官員懷疑病毒廣泛傳播的社區，戴口罩可能會有所幫助。

但是流行疾病專家、加利福尼亞大學舊金山分校的實驗室醫學教授查爾斯（Charles Chiu）說，目前，沒有證據表明戴口罩有助於預防感染。在美國也沒有必要戴醫學口罩或者N95 型口罩。查爾斯說，他不建議那些沒有直接暴露於病毒之中，以及最近沒有去過中國的美國人購買口罩。