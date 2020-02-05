【一分鐘看世界】武漢肺炎重創旅遊、美民主黨未跑先輸？英歐談判

今天是2月5日，星期三。
天陰多雲的早上，你需要知道的國際新聞：
武漢肺炎衝擊全球
新型冠狀病毒疫情持續，多國都錄得新增病例。雖然世衛認為情況還未構成瘟疫，呼籲各國無需實施旅遊或貿易禁令，但停飛、撤僑消息此起彼落，其中日本有意擴大禁止入境人員範圍，但當地同時亦要面對旅遊業大受打擊的問題……（按此閱讀更多）
受到武漢肺炎的陰霾影響，東京淺草寺的遊客都紛紛戴上口罩，為自己的健康帶來保障。（Reuters）
民主黨重奪白宮之路出師未捷？
美國總統大選在11月舉行，尋求連任的特朗普未受彈劾案影響，並在艾奧瓦州勝出共和黨首場初選。而民主黨亦在同一州份舉行初選，但卻受到技術問題而延遲公布結果……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普積極尋求連任，但面對民主黨的挑戰。（Reuters）
非洲血色「宮心計」
非洲國家萊索托（Lesotho）最近接連傳出多宗負面新聞，繼首相塔巴內被黨友批評領導不力並宣布計劃下台後，其妻亦捲入謀殺案，而其殺害的對象是塔巴內的前妻……（按此閱讀更多）
烏克蘭與伊朗的爭議未了
烏克蘭國際航空客機被伊朗軍方錯誤擊落事件，烏克蘭總統澤連斯基指，德黑蘭方面所作出的賠償不足。另外基輔方面公開一段錄音對話，顯示伊朗在擊落飛機一事說謊……（按此閱讀更多）
英國與歐盟的分歧
英國正式脫歐後，開始進入過度期，並與歐盟展開「後脫歐時代」的談判，但雙方分歧似乎已經逐漸浮現，首相約翰遜與歐盟談判代表巴尼耶繼續隔空交火……（按此閱讀更多）
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