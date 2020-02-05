【武漢肺炎】印尼禁止進口中國活體動物　食品未受限制

印尼決定廢除為防備新型肺炎而禁止進口中國食品的計劃。中國駐印尼大使館2月4日發出警告，此類措施恐對印尼的投資和經濟產生負面影響。

美國彭博社報道，印尼經濟統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）4日茂物參加內閣會議後告訴記者，政府將只禁止從中國進口活體動物，而包括大蒜和水果在內的食物將繼續照常運輸。

印尼貿易部長阿古斯（Agus Suparmanto）2月3日宣布，印尼將停止進口中國食品和飲料以防新型肺炎傳播。印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）還命令暫時停止與中國大陸之間的直航，並暫停對中國公民發放落地簽證。

《雅加達郵報》報道，中國駐印尼大使肖千曾呼籲印尼不要採取過度舉措，以免影響正常的經貿、投資和人員往來。

中國爆發新型肺炎引發全球緊張，印尼已經從中國武漢撤僑並考慮停止進口中國商品，圖為2020年2月2日，從武漢撤回的印尼公民到達印尼機場後被噴灑殺毒劑。（AP）

《印度尼西亞商報》報道，肖千4日在中國大使官邸召開記者會，向與會新聞記者說明中國就新冠狀病毒肺炎疫情的防控工作，讓大家了解相關情況。

最後，肖千大使還一一的回答媒體記者提出的問題，並表示可以隨時與中國使館聯繫。希望在座的媒體可以引導印尼社會冷靜、科學、理性認識和防控當前疫情。

彭博匯總的數據顯示，2018年中國是印尼最大的貿易伙伴，雙邊貿易額達796億美元。印尼從中國進口青葱、水果和包裝食品。