【武漢肺炎】一文看外地嚴打囤積口罩或加價措施　泰國最高判7年

武漢新型冠狀病毒引發的肺炎疫情在全球爆發後，各地民眾對口罩和消毒液等產品的需求急增，香港更是全城大排長龍瘋搶口罩自保。 全球多個地方同樣出現「一罩難求」的情況，有商家乘機發災難財坐地起價，多國政府如韓國、泰國、新加坡等也採取相應措施，嚴打口罩加價。

韓國：可判監或罰款 派員巡查

韓國政府2月4日宣布，2月5日至4月30日期間加強打擊囤積口罩和消毒液的行為，違者最高判處兩年有期徒刑或5000萬韓圜（約33.4萬港元）罰款。當局會派出180人巡查，希望以強而有力的措施，嚴懲哄抬市價等違規行為。

武漢肺炎：一名韓國年青人戴上口罩防疫。（AFP）

泰國：出口逾500件要當局批准

泰國政府2月4日通過，將口罩及酒精搓手液列入價格控制名單。該清單涵蓋食物、紙張、石油及藥物等日常必需品。

這些列入價格控制名單的物品，製造商、出口和入口商均要向政府通報出入口資料和價格，若出口超過500件的產品，需事先獲當局批准。如被發現囤積或收取不合理價格，最高可被判處7年監禁，或罰款14萬泰銖（3.5萬港元）。

武漢肺炎：泰國政府將口罩及酒精搓手液列入價格控制名單。（AP）

馬來西亞：限制口罩最高零售價

馬來西亞政府早在1月27日推出政策，嚴打坐地起價的行為。多種口罩被列為價格控制項目，設立最高零售價：一層外科手術口罩每盒為7令吉（約13港元）、兩層外科手術口罩每個馬來西亞20仙（約0.38港元）；三層外科手術口罩每個80仙（約1.5港元）；N95口罩每個就為6令吉（約11港元）。

若有商店違法，一經定罪，個人最高可被罰款10萬令吉（約19萬港元）或監禁3年，公司就可被處以最高50萬令吉的罰款。

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新加坡：發信點名警告

新加坡政府則以點名方式，打擊商家高價出售口罩的行為，例如當地政府1月30日表示，已發信給高價賣口罩的零售商Deen Express，要求商家說明定價依據和口罩成本價。Deen Express在政府點名後道歉。

當地政府又有向電商平台如Carousell等發信，要求平台與政府合作，提供涉及不實行為的商家訊息。高價賣口罩的商家若不在限期前回覆政府解釋定價依據，初犯可罰款最高1萬新加坡元（約5.6萬港元），重犯最高罰款2萬新加坡元（約11.2萬港元）。

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