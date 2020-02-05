蝗蟲威脅巴基斯坦與印度　聯合國糧農組織：破壞力及規模空前

蝗蟲肆虐非洲，蔓延巴基斯坦及印度等國，巴基斯坦1月31日已宣布全國進入緊急狀態，以抵抗蝗蟲災情；印度媒體2月4日報道，政府亦正尋求立即遏制蝗災的方法。

蝗蟲肆虐非洲、巴基斯坦及印度等國，巴基斯坦1月31日宣布全國進入緊急狀態。（AP）

聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization，FAO）指出，自2019年6月以來，大量沙漠蝗蟲持續在印度、伊朗和巴基斯坦出沒。目前有三大地點受蝗禍威脅，分別是索馬里等「非洲之角」國家、紅海兩側的蘇丹、埃及與沙特阿拉伯，以及伊朗南部及印巴邊界兩側。

農糧組織指出，伊朗南部海岸最近的暴雨，導致蝗蟲孵化量急增，印巴邊界兩側仍有成群成年蝗蟲，部分已遷入北部鄰近地區。

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印度至少有十二個地區受災，巴基斯坦亦因蝗災而面臨嚴重小麥危機，麵粉和麵包價格飛漲。

沙漠蝗蟲是全世界最具破壞性的遷移害蟲，1群約1平方公里的沙漠蝗蟲，1天可吃掉約3.5萬人份的作物，每日平均可飛行150公里。

FAO專家警告，若無法控制住這波蝗蟲數量，今年6月旱季開始，蝗蟲數量恐暴增500倍，原本就因貧窮、戰亂與各種天災人禍而面臨糧食危機的東非，屆時恐陷入嚴重饑荒。