【武漢肺炎】美國安顧問奧布萊恩：中國歡迎世衛組織赴華令人振奮

中國武漢新型冠狀病毒2019-nCoV引發的肺炎疫情仍在惡化，美國高官稱，中國歡迎世衛組織（WHO）前往中國幫助應對危機是令人振奮的消息。

白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）2月5日上午在非政府組織「默里迪恩國際中心」（Meridien International Center）表示，美國已經對中國伸出援手，並將盡其所能協助中國打擊新型冠狀病毒。

奧布萊恩說美國在這兩天已經派遣了747客機前往中國，當中載滿了醫療物資與其他救援物資，要捐贈給中國。這架客機之後便前往武漢進行撤僑行動，將想要回美國的美國公民載回來。

奧布萊恩說，美國願意幫助中國，而美國專家也隨同世衛組織的專家到中國協助控制疫情。「我們將盡我們所能地幫助中國控制這個疫情。過去幾天有令人振奮的消息，就是中國歡迎世衛組織前往中國來處理這個可怕的危機。世衛組織的團當中有美國專家。我們將盡我們所能，我們已經告知中國我們隨時準備好進行協助。我們將盡我們所能來幫助中國對抗疫情。這不僅是為了幫助中國人民，也是幫助世界人民，幫助美國，因為這是一個非常危險並且令人擔憂的病毒。我們必須要盡其所能，在現在就控制疫情。」

中國外交部發言人華春瑩2月5日也在記者會上說，美方派出專家參加了中國—世衛組織聯合專家考察組。中方正與世衛組織就聯合專家組相關事宜進行磋商。希望美方尊重世衛組織專業權威建議，客觀公正、冷靜理性，不做過度反應，尊重和配合中方的防控努力。

華春瑩還說：「我們了解到，美國一些企業和機構也對中國抗擊疫情表示支持並提供了援助。我剛剛得到消息，來自美方的一批援助防疫物資於2月4日運抵武漢。」

據悉，中國武漢2019年12月初爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情仍在惡化，中國已有2萬多的確診病例，500多人死亡。疫情還在向全球擴散，美國也出現了12宗確診病例。

美國總統特朗普（Donald Trump）2月4日在國情諮文演講中表示，保護美國人的健康也意味着抗擊傳染病。我們正在與中國政府協調，密切合作應對中國的冠狀病毒疫情。我的政府將採取一切必要措施，保護我們的公民免受這一威脅。