【武漢肺炎】郵輪「鑽石公主號」新增確診患者中無香港人

曾接載香港一名新型冠狀病毒肺炎確診個案患者的郵輪「鑽石公主號」目前停泊在橫濱大黑碼頭。日本厚生勞動省2月7日表示，船上再多41人確診，新增患者中並無香港人。

郵輪「鑽石公主號」目前停泊在橫濱大黑碼頭，2月6日靠岸補給。（美聯社）

厚生勞動省表示，新確認感染新型冠狀病毒的41人中沒有重症患者，但連同日前確診的20人中，有1名重症患者。41名新增的患者包括21名日本人，8名美國人、5名澳洲人、5名加拿大人、1名阿根廷人和1名英國人，年齡分別為20至49歲3人、50至59歲3人、60至69歲8人、70至79歲21人、80至89歲6人。

新確診的患者將送往東京、埼玉、千葉、神奈川、靜岡的醫療機構。厚生勞動相加藤勝信表示，考慮對郵輪上其他中老年人、長期病患者以及確診患者的密切接觸者，進行病毒檢測。

加藤指，由於郵輪的乘客未登陸日本，因此不會將61名新型冠狀病毒感染者包括於國內感染人數中。除了船上61名患者外，日本全國目前累計有25宗確診病例。

厚生勞動省3日開始對船上3700名乘客及船員進行身體檢查。在5日公布確診的10個病例中，3人來自香港。6日再發現多10人確診染病，當中沒有人與香港男性患者有過密切接觸。