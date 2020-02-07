德國政壇地震　自民黨州長獲極右派支持當選　翌日即辭職

德國自由民主黨（FDP）一位州長參選人克梅里希（Thomas Kemmerich）2月5日因得到極右派德國另類選擇黨（AfD）支持，當選圖林根州（Thuringia）州長。不過此在當地政壇引起軒然大波，他在6日即當選後第二天便辭去其職位。

德國總理默克爾2月5日稱，這次選舉結果「不可原諒」。圖為她當天在柏林總理府舉行每周例行內閣會議。（Reuters）

屬於基督教民主聯盟（CDU）的總理默克爾（Angela Merkel）在5日晚表示，「它對民主而言是糟糕的一天。它是打破CDU的價值觀和信念的一天，現在必須盡一切努力表明，這絕不能與CDU的思想和行為相吻合。」她又稱「這次州長選舉打破CDU和我本人的核心信念，即不應該在德國另類選擇黨的幫助下贏得多數席位。」

克梅里希則表示「過去、現在和未來都不會與德國另類選擇黨合作。德國另類選擇黨昨天試圖以一種頑強的手段來顛覆民主。我們正在努力迴避這一點。」

德主要政黨過去均避免與極右合作

德國的主要政黨多年來均避免與德國另類選擇黨合作。但克梅里希卻在德國另類選擇黨議員支持下，以45比44的票數、一票之差擊敗左翼黨（Die Linke）的拉梅洛（Bodo Ramelow）。