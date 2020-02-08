杜特爾特報復美國　下令終止菲美軍隊訪問協議

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）親信、前警察總長德拉羅薩（Bato dela Rosa）赴美簽證早前遭取消後，杜特爾特有意作出報復，菲律賓總統府2月7日宣布，杜特爾特已下令外交部向美國發出正式通知，宣布他會終止兩國的《來訪部隊協議》（Visiting Forces Agreement，簡稱VFA）。

總統杜特爾特下令外交部通知美國他會終止菲美之間的《來訪部隊協議》（AFP）

菲律賓總統發言人帕内洛（Salvador Panelo）7日表示，杜特爾特已指示向外交部長洛欽（Teodoro Locsin）下達這項命令。帕内洛稱，杜特爾特與美國總統特朗普（Donald Trump）已安排好很快會通電話，但未透露兩位總統會討論什麼。

菲律賓與美國於1998年簽署《來訪部隊協議》，1999年5月生效，這份協定重申兩國在1951年簽定的共同防禦條約（MDT）中承擔的義務，並同意美國軍隊不定期造訪菲律賓，以及美國軍方人員入境菲律賓時不需護照和簽證。

由於這份協定允許美國政府對在菲律賓犯罪的美國士兵享有管轄權，部分菲律賓人士認為是不平等協定。

對於杜特爾特的決定，菲律賓政界內部有不同聲音，洛欽和菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）警告，終止《來訪部隊協議》協定影響深遠。洛欽認為，協議有助菲律賓軍隊現代化和打擊恐怖活動，並能威懾中國在「西菲律賓海」（中國稱南海）的侵略。

他表示，與終止這項協議相比，延續《來訪部隊協議》對菲律賓較有利，並呼籲檢視菲美軍隊訪問協議內容，而非全面終止它。