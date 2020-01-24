杜特爾特拒絕特朗普訪美邀請　不出席美國與東盟特別會議

美國提議與東盟（ASEAN）國家舉行特別首腦會議，時間定於2020年3月，地點在美國拉斯維加斯，聚焦議題包括中國南海爭議海域等，但外國媒體報道，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）拒絕接受美國總統特朗普（Donald Trump）的邀請。

今日俄羅斯（RT）新聞網1月23日公布杜特爾特的專訪內容。記者提問「作為東盟國家首腦之一，是否收到特朗普的邀請？是否赴美參會？」杜特爾特回答說，特朗普的邀請收到了，但也表示不會赴會，他特別提到「還收到過奧巴馬（Barack Obama）類似邀請，也沒去。」

杜特爾特談到在2016年時，打擊毒品行動被時任美國總統奧巴馬在發佈會上當眾批評的「陳年恩怨」，他認為至今難忘「他應該認識到我也是主權國家元首。」當年杜特爾特還放狠話，稱要「和美國絕交」、「他應該下地獄」。

菲律賓總統發言人班尼洛（Salvador Panelo）2019年12月27日在發佈會上說，杜特爾特表示「絕不會訪問糟糕的美國。」

2017年11月13日，菲律賓馬尼拉舉行東盟峰會開幕式，特朗普（左）與杜特爾特會面。（VCG）

有分析認為，馬拉坎南宮擔心的還有杜特爾特的訪美簽證。

菲律賓媒體引述總統府消息報道，杜特爾特當天1月23日在禮智省講話時，對美國取消菲律賓參議員德拉羅薩（Ronald dela Rosa）訪美簽證表達不滿，同時發出嚴重警告。

杜特爾特說，給美國政府一個月推翻取消德拉羅薩簽證的決定，「我警告你們。這是第一次，如果你們不糾正它。我將終止（和美國）《來訪部隊協議》（Visiting Forces Agreement），我將結束這個混賬協議。」他又稱「（美國）必須開始和我們對話，不然就離開，這些人非常粗魯。」

《來訪部隊協議》1999年生效，適用於到訪菲律賓參加軍事演習的美國士兵。

菲律賓世界日報（World News）新聞網引述德拉羅薩1月22日的話說，已被告知為了能夠再次獲得美國簽證，需要重新申請。

德拉羅薩評價雖然「產生（取消協議的）議題不全是關於我。」但這份協議「是一面倒的外交關係」，「美國士兵進出我們的領土沒問題，我們的參議員卻被禁止進入他們的領土。他們（取消譴責）的目的是要干預我們的國內事務。」有消息稱，美方取消簽證是因為在杜特爾特打擊毒品行動中，德拉羅薩擔當了拘禁反對派參議員德利馬（Leila de Lima）的角色。

彭博社指出，杜特爾特2016年上台之後，時常對美國發出斷交警告，卻和中國關係越發熱絡。三年前，由於美方推遲資金支援，杜特爾特便曾警告取消《來訪部隊協議》。

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