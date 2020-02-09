泰國人擁槍不難　槍擊案不罕見　軍人商場濫殺途人案未引起恐慌

泰國2月8日有軍人持槍濫殺平民和軍警，事件相當罕見，泰國人高度關注事態發展，不過因為泰國槍擊事件常見，因此至今國內並沒有產生恐慌情緒。

泰國總理巴育2月9日到醫院探望呵叻府槍擊事件的傷者。（AP）

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泰國軍人乍甲潘（Jakrapanth Thomma）於8日在泰國東北部呵叻府（Korat）軍營射殺長官和同袍後，偷軍車逃出軍營，沿路射殺平民並逃進Terminal 21購物中心。警方9日將其擊斃。最終包括槍手在內27人死亡，另有57人受傷。

中央社2月9日報道指，其實槍擊事件在泰國並不少見。泰國過去亦曾發生槍擊事件，例如2018年10月在曼谷水門市場附近有幫派火拼，造成2名遊客死亡；2019年6月在曼谷有的士司機為了爭地盤火拼，造成2人死亡。

在泰國年滿20歲且有合適理由就能取得合法持有槍枝的牌照。對於有門路的人來來說，在泰國取得槍枝並不難。

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槍擊案在泰國不罕見，且此案又發生在離曼谷逾3小時車程以外的呵叻府，因此雖然泰國媒體自8日晚上報道緊貼事態發展，但多數泰國媒體報道或是泰國人並沒有產生恐慌情緒，只是着重在死傷人數。

有泰國人表示，槍擊事件經常有，只是這次比較嚴重，既然兇手已經被包圍在百貨公司內，就沒什麼好緊張。

有人質疑軍隊的管理問題，曾經自願入伍當兵的國人Tin看新聞發現槍手持有好幾種槍枝，甚至有上百發子彈，他質疑為何槍手可以輕易將大批軍火帶出營區，甚至還能駕車迅速衝出營區。