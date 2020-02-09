【泰國商場槍擊案】對峙十多小時後　槍手商場內被警方擊斃

泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）2月8日下午發生軍人開槍事件，槍手與警方通宵對峙後，路透社2月9日引述泰國警方及軍方消息指，槍手已在商場內被擊斃。

救援人員在槍手與警方對峙期間，等待合適時機進入肇事的Terminal 21購物中心。（Reuters）

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泰國公共衛生部長Anutin Charnvirakul在消息傳出後於Facebook確認，槍手已被警方擊斃。泰國一名警官9日較早前表示，相信槍手匿藏在商場地庫，警方再於商場救出9人，「槍手匿藏在商場地庫，他好像未有脅持人質，警方正逐步接近他。」

事發於當地時間下午大約3時半，《曼谷郵報》稱，32歲軍人Jakrapanth Thomma懷疑因一宗土地交易與人發生糾紛，在軍營內射殺一名指揮官、另一名軍人與一名63歲女子。該名指揮官據報與槍手有糾紛，至於該名63歲女子則是指揮官的岳母。

槍手隨後偷走一架軍車，並逃離軍事營區，他前往呵叻市區的Terminal 21購物中心，並在路途上開槍掃射平民。

🔻商場圖片🔻

《曼谷郵報》指，當地時間8日晚上8時半傳出特種部隊準備與槍手駁火的消息，但當局認為先確保被困商場的民眾安全。警方在深夜11時30分表示，已重奪呵叻市區的Terminal 21購物中心地面至3樓，救出數以百計民眾。陸軍總司令阿比叻（Apirat Kongsompong）亦抵達現場了解情況。

當局事後確認傷亡數字，事件至今造成20人喪生，42人受傷，其中一名死者為攻進商場的保安部隊成員。傷者當中，21人仍在醫院接受治療，其餘21人則已出院。警方亦確認，槍手正是32歲的Jakrapanth Thomma。

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