美民主黨新罕布什爾州初選前夕　候選人努力拉票作最後衝刺

美國民主黨2月11日將在新罕布什爾州（New Hampshire）舉行總統初選。各候選人正積極向選民拉票、作最後衝刺。

在競逐美國民主黨總統候選人提名資格的拜登，2月9日在新罕布什爾州漢普頓發表講話。他說無論在這州發生什麼他都會繼續前進。（Reuters）

民意調查顯示，該州目前最具「人氣」的候選人是參議員桑德斯（Bernie Sanders）和印第安納州南本德市（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg），其後是參議員沃倫（Elizabeth Warren）、前副總統拜登（Joe Biden）和參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）。

名列前茅的桑德斯和布蒂吉格繼續隔空交鋒。桑德斯9日在普利茅斯（Plymouth）出席競選活動並發表講話，期間表示：「我沒有40個億萬富豪支持，皮特（布蒂吉格的名字），向我的競選運動捐錢吧。」他的意思是諷刺布蒂吉格有很多富人支持。

布蒂吉格在納舒厄（Nashua）出席競選活動時回應，指自己是民主黨候選人中最不富有的人。他還在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時稱：「桑德斯挺有錢的，我很樂意接受他的捐助。」布蒂吉格解釋，超過200萬人在這次競選中捐款給他。他認為，人均捐款不足40美元。

落後於布蒂吉格和桑德斯的拜登在漢普頓（Hampton）講話時則表示：「無論在這個州發生什麼……我都將繼續前進。」