【美國大選】桑德斯要求部分覆核艾奧瓦州民主黨初選結果

美國民主黨2月11日會在新罕布什爾州舉行第二場黨內初選，但上周艾奧瓦州首場初選的結果仍引起爭議。 首場初選中所得黨代表票居次的參議員桑德斯（Bernie Sanders），其競選團隊2月9日提出「部分覆核」（partial recanvass）結果。

美國民主黨2月11日會在新罕布什爾州舉行第二場黨內初選，但選前有候選人仍為上之黨團會議的結果發生爭議。圖為桑德斯9日在當地的集會中致辭。（Reuters）

民主黨2月9日公布艾奧瓦州黨團會議最新結果顯示，桑德斯的總票數（popular vote）略多於印第安納州南本德（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）。但按得票率計算，布蒂吉格就領先桑德斯。

布蒂吉格能按比例在艾奧瓦州取得14張黨代表票，桑德斯就得12票。桑德斯競選經理沙基爾（Faiz Shakir）當晚隨即要求覆核部分結果。

美聯社指出，由於二人差距很小，數學上或報告上的一點錯誤，都可能產生重大影響。報道又引述桑德斯一名助手指出，競選團隊要求覆核20至30個選區的結果。

沙基爾接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問時就相信，最終結果會是桑德斯與布蒂吉格獲相同黨代表票。

在新罕布什爾州初選前，各候選人9日都把握最後機會，舉行集會爭取支持。