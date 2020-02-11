世衛專家先遣小組已抵達北京　將和中方合作調查疫情

世界衛生組織（WHO）2月10日晚在Twitter上表示，由國際專家所組成的先遣小組已經抵達中國，且將和中方人員合作調查新型冠狀病毒疫情。

中國國家主席習近平 1月28日在北京人民大會堂會見譚德塞（左）時，雙方達成共識，世衛組織將派出一支國際專家團隊前往中國援助中國。（新華社）

世衛表示，該新冠病毒專家組由艾沃德（Bruce Aylward）博士率領，艾沃德博士在公共衛生突發事件方面經驗非常豐富。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦稱，現時病毒已傳播給一些並未到過中國的人，令人擔心，並形容這是可能燃燒成大火的小火花，但強調現時只是小火花，目標仍然是遏制疫情。

中國國家衛生健康委員會新聞發言人、宣傳司副司長米鋒2月10日下午在「應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制」記者會上主動回應說，經中國與WHO協商一致，團組名稱為「中國世衛組織聯合專家考察組」。

米鋒表示，此次考察的主要目的，是雙方專家就當前疫情形勢和防控情況進行深入交流，為中國及全球各疫情國下一步共同努力開展疫情防控提供意見建議。

米鋒指出，WHO「先遣組」抵達北京後，與中方就考察組的具體安排進行討論。他特別強調「中方歡迎包括美國在內的多國專家參加聯合專家的考察組」，相信經過各方共同商議、充分溝通後，將對考察組的在中國事宜做出合適的安排。

（綜合報道）