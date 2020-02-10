【武漢肺炎】世衛防疫會議對台「網」開一面　兩岸應把握機會

世界衛生組織（WHO）因應新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，將於2月11、12日邀請全球400多位專家召開「全球研究及創新論壇」，討論疫情阻控及疫苗開發等議題，世衛同意台灣專家和在疫情高度感染風險區域的大陸專家以「在線」（Online）方式參與。這是兩岸在2019新冠肺炎疫情升高之後，首度有機會同場「對話」，除了專業交流之外，也應把握機會展現人性的温暖及對彼此的關懷。

武漢台商返台包機成了兩岸政治角力場，至今第二架包機遲遲無法成行。（中央社）

不可諱言，因為2019新冠肺炎疫情邊燒衍生的種種問題，兩岸官方、民間的對立情緒不但沒有隨着2020年台灣選舉落幕趨緩，反而更加推升，因為政治操作而治絲益棼。

相較於無法加入世界民航組織（ICAO）及國際刑警組織（ICPO），台灣人民對於能否「有意義的參與」WHO及能否實時取得WHO第一手疫情信息更為重視，一則因為病毒無形，2003年爆發的「非典」（SARS）殷鑑未遠；二則WHO成立宗旨為「使世界各地的人們儘可能獲得高水平的健康」，台灣不應被排除在「世界」之外；其三則是台灣的醫療及公衛水平有目共睹，能為防疫工作貢獻一己之力。

武漢新冠肺炎疫情延燒，台灣至今沒有伸出援手。（AP）

因此，台灣人民普遍歡迎美國、歐盟、台灣友邦代表在WHO執委會開會時為台灣「仗義直言」，要求WHO正視台灣人的人權及避免台灣成為全球防疫網的漏洞，卻看到北京的代表以程序問題進行答辯，強調北京「真誠保護台灣同胞健康」、「國際上指台灣成為防疫缺口是沒有依據的」，甚至國台辦還發布新聞稿還將台灣朝野的「人權要求」直接窄化成「以疫謀獨」4個字，不僅直接傷害台灣人民情感，更使得親綠媒體有文章可作，直指「重視一中更重於人權」、中共就是「獨派」最大製造商。

台灣行政院長蘇貞昌喊出「自救才能救人」，宣布台灣禁止出口口罩一個月。圖為海關查獲沒收的口罩。（中央社）

不過，探討何以國台辦會說出如此「失之太過」的言辭，也必須回頭去看民進黨政府是如何利用台灣民眾的恐懼，以「防疫」之名「政治操作」。包括禁止口罩出口一個月，「行有餘力再支持大陸防疫」，卻援贈澳洲20萬個N95口罩；對於來台就學的「陸生」、「港澳生」給予差別待遇；無視中國大陸遍地封城防堵疫情的決心，且在美國、日本、英國等國家都已經援贈醫療資源之後，兀自說着「中國害慘世界」，不僅沒辦法協助大陸紓緩疫情，其中顯現的「自掃門前雪」心態，同等傷害大陸人民情感。

簡言之，兩岸「互不信任」隨着新冠肺炎疫情逼向另一個高峰，兩岸政府各有民意支撐，如果說中共是「獨派」最大製造商，那民進黨也無愧是「武統論」聲勢大漲的催生者，說到底，兩岸在WHO的攻防，映射的還是當下兩岸彼此缺乏「善意」，民意對撞的現實。

也因為如此，兩岸更應把握在WHO論壇上同場「Online」的機會，台灣可以藉此場合表達以醫療資源援贈大陸、提供建議協助大陸完善防疫作為，大陸也要同等應開放心胸，除了有形的口罩、防護衣等醫療資源外，更應接受台灣及全世界的防疫專家的協助。

畢竟，從血緣、歷史、文化、經濟及地緣格局等因素來看，兩岸都是實質上的「命運共同體」，若因為「政治操作」導致民間漠視對岸需求及讓「不干我事」的心態常態化，終有一天會自食惡果。