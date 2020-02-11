特朗普訪問前夕　印度準備向美國購買26億美元海軍直升機

美國總統特朗普（Donald Trump）2月24日至25日訪問印度。路透社2月10日引述國防和行業人士報道，印度將在特朗普訪問之前，最終批准以26億美元購買美國國防公司洛歇馬丁（Lockheed Martin）軍用直升機。

美印兩國關係一直受到貿易分歧問題的嚴重打擊，但如今為了對抗中國，印度將斥巨資向美國購買軍用設備以加強美印關係。圖為2019年9月22日，莫迪（左）與特朗普在得州參加集會活動。（AP）

路透社報道，印度總理莫迪（Narendra Modi）正試圖全力以赴地掃除特朗普出訪印度的障礙，以重申兩國之間的戰略關係，對抗中國。印度尋求現代化的軍事力量和縮小與中國的差距，自2007年以來，印度從美國進行國防採購的金額已經達到170億美元，同時逐漸減少從傳統供應商俄羅斯採購國防裝備。

一名國防官員和一名行業人士向路透社表示，莫迪內閣的安全委員會預計將在未來兩周批准為印度海軍購買24架MH-60R「海鷹」（Seahawk）直升機。為了縮短洛歇馬丁和印度政府之間的漫長談判，印度將通過美國的外國軍事銷售路線購買部署在印度軍艦上的直升機，兩國政府將就此達成協議。

MH-60R多用途直升機將配備「獄火」（Hellfire）導彈和魚雷，旨在幫助印度海軍在印度洋追蹤潛艇。由於多年來資金不足，許多印度軍艦沒有任何直升機，海軍一直尋求將採購直升機列為首要任務。國防官員指，政府在最新預算案稍為增加國防開支，部份開支將用來支付直升機的訂金。

美國放寬銷售限制後，國務院2019年批准向印度出售直升機，並連同雷達、魚雷和10枚AGM-114「獄火」導彈一同出售。華府同時提出向印度出售武裝版的「衛士」（Guardian）無人機，印度計劃購買30架，估計總值約25億美元。不過印度國防官員表示，由於資金短缺，交易不太可能立即達成。

美印早前對彼此的進口產品徵收關税，兩國在特朗普出訪之前，分別就制定有限的貿易協定而努力。特朗普稱印度為「世界關税之王」，但莫迪政府一直試圖消除特朗普的憂慮。貿易官員指，大舉購買美國軍備是印度願意加強戰略聯繫的證明。