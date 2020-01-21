美印正籌備特朗普2月訪問印度　料將商討局部雙邊貿易協議

美國總統特朗普（Donald Trump）預計將於2020年2月份訪問印度，美印正在做準備。特朗普此前也多次表示近期將訪華，他也可能於2月訪華。

《華爾街日報》2020年1月20日報道稱，印度和美國政府的現任和前任官員表示，兩國的官員正在準備一份局部雙邊貿易協議，以便在美國總統特朗普幾周後出訪新德里期間公布協議。

一位前美國政府官員將此稱為「迷你協議」，協議或能在一定程度上緩解美國長期以來對印度貿易和經濟作法方面的擔憂，並讓印度恢復優惠貿易地位，從而使印度能向美國出口數以10億計美元的免關税產品。

據了解談判的人士稱，該協議在規模上無法與美國近期同墨西哥、加拿大和日本商談的協議相提並論。該協議也不太可能包括削減雙方關税的內容。美國和印度的高層官員在最近幾個月已多次會面，討論一系列的貿易爭端問題。

白宮和印度外務部正就特朗普可能訪問新德里一事進行討論。印度外交部一位了解談判的官員稱，日期還未最終確定，訪問將取決於彈劾案在參議院的進展情況。這次訪問如果成行，將為特朗普擔任美國總統以來首次出訪印度。特朗普的前任奧巴馬（Barack Obama）曾在2015年訪問印度。

路透社和《華盛頓郵報》早前也援引消息人士的話稱，印度和美國官員正在商討特朗普2月訪印。路透社報道稱，消息人士稱，特朗普正在考慮2月份訪問印度，這將是他上台3年來首次訪問印度。

報道指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）此前邀請特朗普於印度共和國日（1月26日）訪印，但是美國官員說，這與特朗普發表國情諮文的計劃衝突。

一名消息人士說，特朗普可能在2月下旬訪印，並且還將訪問新德里之外的城市。

值得一提的是，特朗普日前也多次表示要訪華。特朗普1月15日在白宮同中國國務院副總理劉鶴簽署第一階段貿易協議，他當時發表講話說，將在不久的將來訪華。特朗普2019年12月31日也發推文說，他將訪華推動第二階段談判的開始。

鑑於2020年是美國的大選年，特朗普要把更多的精力放在國內競選，不太可能多次出訪。因此今次他訪問亞洲的時候很可能一次訪問多國，而不是日後再單獨訪問中國。