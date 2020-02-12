美官員：華為可秘密透過「後門」登入電訊網絡

《華爾街日報》2月11日報道，美國官員說，華為可以通過為執法部門設計的「後門」，秘密存取全球手機網絡。官員指，情報顯示，華為取得有關技術已經超過十年。華為否認指控。

美國多次指控華為進行。圖為2020年1月7日，華為參加在美國拉斯維加斯舉行的國際消費電子展。（Reuters）

根據美國、英國和德國官員說，美國將情報一直保持高度機密，直到2019年末美國官員才向盟友披露詳情，包括英國和德國。這代表美國戰術的轉變，美國曾表示不需要向盟國提供確鑿的證據證明華為會對國家安全構成威脅。

當電訊設備製造商製造並銷售硬件給運營商時，法律要求製造商必須確保硬件嵌入方式能夠便於當局出於合法目的存取網絡。通常情況下，未經網絡運營商的同意，製造商將無法存取網絡。

只有執法人員或每個電訊商的授權官員可以進入「合法攔截界面」，通常都需要得到電訊商同意。有關存取受每個國家特定的法律和協議約束。

美國官員說，但華為製造的設備卻無視相關法規的限制，可以在運營商不知情的情況下，秘密地通過「後門」存取網絡。官員暫時沒有提供詳情，指出華為能夠接入的網絡。他們說，除了華為，其他製造商沒有相同的能力。

國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）說：「我們有證據表明，華為能夠秘密存取公司在全球維護和銷售的系統中的敏感和個人資料。」

美國另一位高級官員說：「華為沒有向本地客戶或東道國國家安全機構透露擁有秘密訪問渠道。」

美國官員拒絕透露美國是否觀察到華為在使用這種訪問方式竊取他國秘密。美國官員也沒有提供有關所謂的秘密渠道訪問的詳細信息，只是說他們自從2009年早期4G設備開始已經觀察到。

美國長期以來一直表示，中國可能會強迫華為使用設備監視或破壞外國網絡。華為表示，公司從未代表任何國家進行間諜活動，指從未而且絕不會做任何有損或危害客戶網絡和數據安全的事情，並強烈否認美國的最新指控。