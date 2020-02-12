美德涉嫌利用瑞士公司竊取逾120國情報　中情局不分敵友

美國《華盛頓郵報》和德國電視二台（ZDF）的聯合偵查報道指出，美國中央情報局和前西德聯邦情報局利用瑞士公司Crypto AG的加密技術，破解其他國家的機密訊息。瑞士2月11日表示已經展開調查。

瑞士公司Crypto AG被指協助美國和西德竊取情報。瑞士國防部委任最高法院法官調查事件。（路透社）

報道指出，公司修改技術，容許中情局和聯邦情報局破解密碼。公司向其他國家出售設備後，美國和西德便可以竊取其他國家的機密。公司曾向逾120個國家出售設備，賺取數百萬美元，顧客包括伊朗、拉丁美洲的軍政府、印度、巴基斯坦等。不過公司顧客不包括前蘇聯、中國和朝鮮，而上述國家「使用了幾乎無法破譯的編碼系統」。

報道形容，自1970年起，美國和西德的情報機關幾乎完全掌控公司的運作，兩國透過公司在1979年人質危機時監察伊朗的毛拉，福克蘭戰爭期間向英國透露阿根廷的情報，並追蹤南美獨裁者的暗殺行動等。

情報不僅被美國和德國所掌握，還有可能被「五眼聯盟」（Five Eyes）成員英國、加拿大、澳洲、新西蘭共享。報道指，最少四個國家，包括以色列、英國、瑞典和中立國瑞士得悉美德的「魯比肯行動」（Operation Rubicon），或容許對方取得部份機密。

出售設備獲得的數百萬美元利潤則由中情局和聯邦情報局瓜分。報道指，東西德統一後，德國退出行動，中情局用1700萬美元購買德國的股份。

在長期執行作戰任務的過程中，美國和德國經常就作戰目標展開鬥爭。儘管聯邦情報局官員對美國拒絕將對手與盟友區分開的做法感到反感，但美國的立場是「諜報世界沒有朋友」。

韓聯社12日報道指出，媒體將政府內部資料公開的情況並不少見，但像中情局這樣的情報機構內部文件被大舉公開是非常罕見的事情，特別是文件內容將冷戰時期和之後美國如何進行間諜戰暴露給對手。

韓國《朝鮮日報》12日報道評價稱，美國政府此前一直抨擊中國電信設備製造商華為與中國政府「勾結」並竊取其他國家機密，這份內部資料的公布令美國不得不感到難堪。