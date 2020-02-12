【美國大選】桑德斯力壓同志市長　勝出新罕布什爾州初選

美國新罕布什爾州2月11日分別舉行民主共和兩黨的總統初選。民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）力壓印第安納州南本德（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）勝出，贏得清脆一仗。

布蒂吉格未能延續上周的勝利，惜敗桑德斯。他2月11日初選當晚在新罕布什爾州與支持者會面。（美聯社）

桑德斯向支持者發表演說，感謝新罕布什爾州的選民為他帶來勝利。他形容，新罕布什爾州的勝利是特朗普（Donald Trump）終結的開始，並承諾如果贏得民主黨的總統提名，將團結破裂的政黨，擊敗特朗普。

上周在艾奧瓦州（Iowa）黨團會議勝出的布蒂吉格排第二，參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）也乘着強勢成功搶佔第三。進步派的參議員沃倫（Elizabeth Warren）得第四，一度是熱門人選的前副總統拜登（Joe Biden）只得第五。

經過新罕布什爾州一役，民主黨的初選現階段似乎是桑德斯和布蒂吉格之間的鬥爭。78歲的桑德斯和38歲的布蒂吉格分別代表黨內不同世代和派別，前者自稱為民主社會主義者，屬進步派的主要聲音，後者走溫和路線，有力吸納不滿特朗普的共和黨人和獨立選民支持。