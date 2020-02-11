【美國大選】新罕布什爾州初選形勢難測　近半選民未有心水

美國新罕布什爾州（New Hampshire）2月11日分別舉行民主共和兩黨的總統初選。共和黨方面，估計總統特朗普（Donald Trump）將順利選出初選，不過民主黨卻將上演另一場龍爭虎鬥。民主黨內尚未有人「跑出」之際，每一場選戰也可謂舉足輕重。

同屬進步派的民主黨眾議員奧卡西奧—科爾特斯2月10日在新罕布什爾州為參議員桑德斯站台。（路透社）

新罕布什爾州雖然被分析組織Inside Elections列為「傾向民主黨」的州份，但新罕布什爾州技術上仍是搖擺州份。2016年，特朗普在新罕布什爾州輸給當時的民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton），但兩人的票數只相差不足3,000票。

艾奧瓦州（Iowa）上周舉行黨團會議，打響提名戰首炮。印第安納州南本德市（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）險勝參議員桑德斯（Bernie Sanders），不過前者能否將優勢延續下去則難以預料。2008年，原本在艾奧瓦州「跑出」的奧巴馬（Barack Obama）卻在新罕布什爾州以1個百分點的差距惜敗對手希拉里。

在2008年的民主黨初選，來到新罕布什爾州時，已經是奧巴馬和希拉里的二人對決。不過，現時民主黨仍然有眾多候選人競逐提名資格。根據美國有線新聞網絡（CNN）的追蹤民調顯示，沒有任何一位候選人取得三成選民的支持。桑德斯暫時以29%的支持率排在首位，其次是支持率達22%的布蒂吉格，前副總統拜登（Joe Biden）、參議員沃倫（Elizabeth Warren）和參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）的支持率分別為11%、10%和7%。

前副總統拜登2月10日在新罕布什爾州積極拉票，不過整體選情並不樂觀。（路透社）

獨立選民取態成為關鍵

美國有線新聞網絡的選舉總監阿吉斯塔（Jennifer Agiesta）指，新罕布什爾州只有大約一半有意投票的選民表示已經決定投給「心水」的候選人，意味選民的意向仍有機會改變。獨立選民的取態或者成為關鍵。

桑德斯在爭取進步派支持上的優勢也愈來愈明顯。雖然黨內溫和派候選人代表較廣泛的選民，但同時選民也有較多溫和派的選項。除非選民集中支持其中一位候選人，否則曾經在2016年在新罕布什爾州贏得獨立選民支持的桑德斯仍較有勝算。