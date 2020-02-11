【美國大選】新罕布什爾州初選前　民調顯示拜登支持率跌至新低

美國民主黨2月11日在新罕布什爾州（New Hampshire）舉行總統初選。路透社與易普索（Ipsos）10日公布的最新民調顯示，前副總統拜登（Joe Biden）自艾奧瓦州（Iowa）首場初選失利後，全國支持度跌至新低；相反，紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）的支持度水漲船高。

美國大選：民調顯示，前副總統拜登全國支持度跌至新低。圖為他2月9日在新罕布什爾州的競選集會上發表講話（AP）

民調在2月6日至10日進行，調查發現只有17%民主黨人或無黨籍受訪者表示會投票給拜登，較艾奧瓦州黨團會議前的民調下滑5個百分點。這是自2019年4月以來，拜登在有關民調中所得的最低支持度。

民調顯示，參議員桑德斯（Bernie Sanders）以20%支持度領先，較上周上升1個百分點，彭博的支持度就大增6個百分點至15%。參議員沃倫（Elizabeth Warren）獲11%支持。

在艾奧瓦州首場初選勝出的印第安納州（Indiana）南本德市（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）有8%支持；華裔參選人楊安澤（Andrew Yang）及參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）就分別有5%及3%支持度。

報道指出，民調反映原先被視為大熱的拜登支持度持續下滑。被問及哪位候選人「最有可能擊敗特朗普」時，21%受訪者選擇拜登，同樣有21%認為是桑德斯，15%就覺得是彭博。